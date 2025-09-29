Олимпиада
Милан-2026

29 сентября, 12:26

Снуп Догг выступит в качестве репортера на Олимпиаде-2026

Сергей Ярошенко

Американский рэпер Снуп Догг выступит в качестве репортера на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На турнире в Италиии музыкант будет посещать соревнования и местные достопримечательности, а также общаться со спортсменами и их близкими.

«Я рад снова работать на Олимпийских играх. С нетерпением жду возможности присоединиться к празднику вместе с атлетами и их семьями. Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и все знают, что я за спорт, объединение людей и веселье. Я привезу свои пуховики, теплые штаны, очки и коньки», — приводит слова Снуп Догга NBC.

Ранее, в 2024 году, Снуп Догг работал в качестве журналиста на олимпийских играх в Париже. Музыкант также пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия и выступил на церемонии закрытия.

Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.

  • Sergio73

    "это самая большая сцена в мире, и все знают, что я за спорт, объединение людей и веселье." (c) - звание мастера спорта этому господину. "Музыкант также пронес олимпийский огонь перед церемонией" (с) - не, ну прикурить то от чего то надо было.

    29.09.2025

    Норвежский журналист упрекнул МОК в трусости из-за делегирования решения по России федерациям

