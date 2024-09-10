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Сочи-2014

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Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи спустя десять лет

Алина Савинова
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Евгений Устюгов на Олимпиаде в Сочи.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Россию первого места в медальном зачете на Олимпиаде 2014 года в Сочи, отклонив апелляции биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил.

В феврале 2020 года IBU объявил, что Устюгов и Слепцова дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. На тот момент биатлонисты уже завершили спортивную карьеру. Слепцова была признана виновной в использовании остарина, Устюгов — оксандролона. Позднее биатлонисты подали совместную апелляцию в CAS. 9 сентября 2024-го стало известно, что Спортивный арбитражный суд оставил без удовлетворения их апелляционную жалобу. Результаты Устюгова и Слепцовой в сезоне-2013/14, в том числе на Олимпиаде в Сочи, аннулированы.

Евгений Устюгов на&nbsp;Олимпиаде-2014 в&nbsp;Сочи. Норвегия выиграла общий зачет Игр-2014 в Сочи у России. Так решил CAS

На Олимпийских играх в Сочи сборная России завоевала 13 золотых медалей и стала победителем общекомандного зачета. После решений дисциплинарной комиссии МОК в 2017 году по делу о предполагаемой российской допинговой программе и подмене проб Россия лишилась нескольких медалей Игр-2014, однако тогда CAS встал на сторону россиян и вернул команде часть отобранных за допинговые обвинения наград. Россия сохранила лидерство в медальном зачете.

После отклонения апелляции Устюгова, который вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в эстафете на сочинской Олимпиаде, россияне вновь опустились на второе место. Победителем зачета теперь является Норвегия.

Евгений Устюгов
Светлана Слепцова
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