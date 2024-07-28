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Сочи-2014

Сегодня, 09:30

Российская сотрудница МОК рассказала, как во время церемонии открытия Олимпиады в Сочи сломался туалет

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Россиянка Ольга Лаева, работавшая на нескольких Олимпиадах и других мероприятиях МОК, в интервью «СЭ» рассказала о сложностях при работе в Сочи в 2014 году.

«За месяц до Олимпиады в Сочи в пресс-центре работал один туалет, до которого ездили на самокате. Потом он засорился, строители засунули канализацию в землю. Быстро чистили, переделывали. Скажу больше — на «Фиште» прямо во время церемонии открытия авария в туалете произошла. Слава богу, что во время — когда журналисты вернулись, все уже благоухало. История с туалетами вообще частая — это суперважный момент. Или указатели — это основа, которая должна быть на Играх подготовлена заранее. Тенты для журналистов в Сочи тоже рушились перед Играми из-за снегопада — охранник заснул ночью и забыл включить отопление. На керлинге они улетали из-за морского ветра. В общем, много на таких соревнованиях происходит в тени, что публика не видит», — сказала Лаева.

Ольга Лаева. «По сути, отказали по цвету паспорта». Рассказ россиянки из МОК — о недопуске в Париж, Трусовой и автоматчиках в Ираке

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