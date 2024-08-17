Роднина — об Олимпиаде-2026: «Не стоит надеяться, что к российским спортсменам будут хорошо относиться»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о шансах российских спортсменов на участие в Олимпиаде-2026.

«Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придет новое руководство Международного олимпийского комитета. А новая метла всегда метет по-новому. В этой ситуации нам остается только подождать. Вы знаете, гаданием я не занимаюсь и всегда знаю: на сколько я наработала, на столько надежда у меня и есть. А на что можно рассчитывать здесь... Надеяться на то, что к нам будут хорошо относиться, не стоит — этого никогда не было, нет и не будет», — приводит слова Родниной РИА «Новости».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.