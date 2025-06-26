Олимпиада
26 июня, 17:03

Решение о допуске россиян на Олимпиаду могут принять в сентябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирсти Ковентри.
Фото Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, когда может быть принято решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026.

«Это [решение о допуске нейтральных спортсменов на Олимпиаду] может быть принято на заседании исполкома в сентябре, а может быть и позже», — заявила Ковентри, слова которой приводит ТАСС.

20 марта стало известно, что Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Ее кандидатуру избрали в первом раунде. Передача полномочий состоялась 24 июня. 41-летняя зимбабвийка стала первой женщиной-президентом в истории организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ТАСС
