Трамп — об Олимпиаде-2026: «Больше всего золотых медалей, когда-либо завоеванных сборной США»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Больше всего золотых медалей, когда-либо завоеванных сборной США на Олимпийских играх!» — написал Трамп в социальной сети.

Американские спортсмены завоевали 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. Больше золотых наград оказалось только у сборной Норвегии (18-12-11). Третье место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов (10-7-3).

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