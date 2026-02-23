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Трамп — об Олимпиаде-2026: «Больше всего золотых медалей, когда-либо завоеванных сборной США»

Павел Лопатко

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Больше всего золотых медалей, когда-либо завоеванных сборной США на Олимпийских играх!» — написал Трамп в социальной сети.

Американские спортсмены завоевали 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. Больше золотых наград оказалось только у сборной Норвегии (18-12-11). Третье место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов (10-7-3).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 22&nbsp;февраля.США обыграли Канаду в финале, Непряева вне топ-10 в марафоне, церемония закрытия. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

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