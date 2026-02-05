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Тардиф: «Единый свод правил облегчает жизнь игрокам и судьям»

Павел Лопатко

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал использование на турнире Олимпиады-2026 с участием игроков из команд НХЛ единого свода правил.

«Наша задача — выводить лучших игроков на главную сцену. Это не всегда просто, особенно на чемпионате мира, когда плей-офф в других лигах еще продолжается. Но когда есть возможность, мы должны это реализовать. Эти правила были разработаны совместно с лигами со всего мира. Это облегчает жизнь игрокам и судьям и даже позволяет нам привлекать судей НХЛ без серьезных изменений. Кроме того, процесс согласования оптимальных правил для игры полезен сам по себе», — цитирует Тардифа пресс-служба организации.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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Люк Тардиф

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