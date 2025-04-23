Позиция МОК в вопросе допуска российских спортсменов к Олимпиаде не изменилась

Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет свой принцип в вопросе допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Атлеты из России с 2022 года отстранены от международных соревнований во многих видах спорта. На Олимпиаду-2024 в Париже были допущены только 15 россиян в нейтральном статусе.

«Наша позиция не изменилась и остается такой же, какая была заявлена ранее. МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях. Игры в Париже действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы МОК.

В МОК отметили, что рекомендации, опубликованные 28 марта 2023 года, по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях остаются в силе. Основываясь на этом, исполком организации в надлежащее время примет решение о точных деталях участия нейтральных спортсменов в Играх в Италии.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. На ней медали будут разыграны в 16 видах спорта.