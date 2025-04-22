Жуков верит, что Россия поедет на Олимпиаду-2026 с флагом и гимном

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал «СЭ» слова спортивного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кита Макконнелла, который заявил об обсуждении с федерациями по зимним видам спорта допуска россиян к Олимпиаде 2026 года.

«Надеюсь, что наши спортсмены выступят на зимних Олимпийских игра в 2026 в Италии с гимном и флагом. Но не хочу загадывать, будем надеется на самое лучшее. С надеждой отношусь к словам Кита Макконнелла», — сказал Жуков «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д`Ампеццо.

20 марта стало известно, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Передача полномочий состоится 24 июня. Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов.