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Плющев назвал «синдромом Гашека» слова капитана сборной Латвии, выступившего против участия России в Олимпиаде-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша, который заявил, что не желает видеть сборную России на Олимпиаде-2026.

«Синдром Гашека. Так это и называется. Хочет себя проявить не на хоккейной площадке, а за счет болтовни. Чего на них внимание обращать? Сейчас идет антироссийская кампания. А завтра все будут в попу нас целовать — и он будет. Это люди такие. Его слова веса не имеют. Не ему решать, участвовать ли России в Олимпиаде», — сказал Плющев «СЭ».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.

Каспарс Даугавиньш выступал в КХЛ с 2014 по 2021 год. Он играл за московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо» и подмосковный «Витязь».

Каспарс Даугавиньш
Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
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