Олимпийский игонь передали организаторам Игр-2026

Официальная церемония передачи Италии олимпийского огня зимних Игр-2026 состоялась на афинском стадионе «Панатинаикос».

Организаторы решили провести только торжественную часть из-за неблагоприятных погодных условий: в Афинах прогнозировались сильный ливень и гроза. Творческую программу отменили, а на саму церемонию пригласили меньшее число гостей.

Огонь Олимпиады-2026 зажгли в греческой Древней Олимпии 26 ноября 2025 года.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.