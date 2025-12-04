Олимпийский игонь передали организаторам Игр-2026
Официальная церемония передачи Италии олимпийского огня зимних Игр-2026 состоялась на афинском стадионе «Панатинаикос».
Организаторы решили провести только торжественную часть из-за неблагоприятных погодных условий: в Афинах прогнозировались сильный ливень и гроза. Творческую программу отменили, а на саму церемонию пригласили меньшее число гостей.
Огонь Олимпиады-2026 зажгли в греческой Древней Олимпии 26 ноября 2025 года.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
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