Олимпийские презервативы из Милана и Кортина-д'Ампеццо начали перепродавать по 10 тысяч рублей за коробку

Средства контрацепции с символикой Олимпийских игр, предназначенные для спортсменов, появились в продаже на платформе Vinted, где за одну коробку просят до 105 евро (около 10 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»).

По информации Corriere della Sera, на прошлой неделе все 10 тысяч бесплатных презервативов, подготовленных для атлетов в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо, были разобраны всего за три дня.

Ранее издание La Stampa сообщало о быстром исчерпании запасов. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс отметил, что дефицит мог быть связан с празднованием Дня святого Валентина 14 февраля.

Позднее оргкомитет Олимпиады подтвердил, что запасы закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса, и сообщил о начале дополнительных поставок в Олимпийские деревни.