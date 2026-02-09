Олимпиада 2026 в Милане, все медали 2-го дня: результаты соревнований 8 февраля

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх-2026 разыграли восемь комплектов наград.

Американская горнолыжница Брези Джонсон выиграла золото в скоростном спуске.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в скиатлоне, Савелий Коростелев стал четвертым.

В параллельном гигантском слаломе выиграли чешская сноубордистка Зузана Мадерова и австриец Бенжамин Карл.

Сборная Франции по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете на Играх-2026.

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем на дистанции 5000 м. Он установил новый олимпийский рекорд — 6.03,95.

Золото в санном спорте (одиночки у мужчин) завоевал немец Макс Лангенхан, Павел Репилов стал 14-м.

Сборная США стала победителем командного турнира по фигурному катанию.

Зимние Олимпийские игры: расписание соревнований 8 февраля (воскресенье)

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск. Финал

1. Брези Джонсон (США) — 1.36,10

2. Эмма Айхер (Германия) — +0,04

3. София Годжа (Италия) — +0,59...

22. Юлия Плешкова (Россия) — +3,59

Лыжные гонки

Мужчины. Скиатлон 10 км + 10 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0

2. Матис Делож (Франция) — +2,0

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +2,1

4. Савелий Коростелев (Россия) — +3,6

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом

1. Зузана Мадерова (Чехия)

2. Сабина Пайер (Австрия)

3. Люсия Дальмассо (Италия)

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Ким Сан Кюм (Корея)

3. Тервел Замфиров (Болгария)

Биатлон

Смешанная эстафета 4 x 6 км

1. Франция — 1:04.15,5

2. Италия — +25.8

3. Германия — +1.05,3

4. Норвегия — +1.37,2

5. Швеция — +1.40,8

6. Финляндия — +1.56,5

Конькобежный спорт

Мужчины. 5 000 м

1. Сандер Эйтрем (Норвегия) — 6.03,95 OR

2. Методей Йилек (Чехия)

3. Риккардо Лорелло (Италия)

4. Давиде Гьотто (Италия)

5. Тимоти Лубино (Франция)

6. Педер Конгсеуг (Норвегия)

7. Крис Хейзинга (Нидерланды)

8. Кейси Доусон (США)

9. Стейн ван де Бюнт (Нидерланды)

10. Габриэль Гросс (Германия)

11. Марсель Боскер (Нидерланды)

12. Микеле Мальфатти (Италия)

13. Тед Ян Блумен (Канада)

14. Сигурд Хенриксен (Норвегия)

15. Барт Свингс (Бельгия)

16. Феликс Мали (Германия)

17. Лю Ханьбинь (Китай)

18. Александр Фартофер (Австрия)

19. Фридтьоф Петцольд (Германия)

20. Сему Сасаки (Япония)

Санный спорт

Мужчины. Одиночки

1. Макс Лангенхан (Германия) — 3.31,191

2. Йонас Мюллер (Австрия) — +0.596

3. Доминик Фишналлер (Италия) — +0.934

4. Кристерс Апарйодс (Латвия) — +1.421

5. Давид Гляйршер (Австрия) — +1.782

6. Феликс Лох (Германия) — +1.860

7. Леон Фельдерер (Италия) — +1.926

8. Вольфганг Киндль (Австрия) — +2.074

9. Тимон Гранчаньоло (Германия) — +2.301

10. Гинтс Берзиньш (Латвия) — +2.852



14. Павел Репилов (Россия) — +3.772

Фигурное катание

Пары

Произвольная программа

1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 155.55

2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) — 139.70

3. Сара Конти / Никколо Макии (Италия) — 136.61

4. Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) — 135.36

5. Лиа Перейра / Трен Мишо (Канада) — 134.42

Женщины

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 148.62

2. Анастасия Губанова (Грузия) — 140.17

3. Эмбер Гленн (США) — 138.62

4. Лара Наки Гутманн (Италия) — 126.94

5. Мэдлин Шизас (Канада) — 125.00



Мужчины

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) — 200.03

2. Сун Сато (Япония) — 194.86

3. Маттео Риццо (Италия) — 179.62

4. Стефен Гоголев (Канада) — 171.93

5. Ника Эгадзе (Грузия) — 154.79



Итоговое положение

1. США — 69 очков

2. Япония — 68

3. Италия — 60

4. Грузия — 56

5. Канада — 54

Все соревнования Олимпиады-2026 можно смотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию 8 февраля на Играх в Милане.