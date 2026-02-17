Олимпиада 2026 в Милане, все медали 11-го дня: результаты соревнований 17 февраля

17 февраля на Олимпиаде будут разыграны шесть комплектов медалей

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград.

Расписание и результаты соревнований 17 февраля на Олимпийских играх-2026

Хоккей



Мужчины. Квалификационный раунд

Германия — Франция — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Драйзайтль — 2 (бол., Замански, Штюцле), 3:40 — 1:0. Тиффельс — 1, 10:54 — 2:0. Петерка — 1 (Штюцле), 18:13 — 3:0. Белльмар — 1 (Перре), 24:02 — 3:1. Замански — 1 (бол., Драйзайтль, Зайдер), 47:01 — 4:1. Штурм — 1 (п.в., Драйзайтль, Ридер), 59:04 — 5:1.

Вратари: Грубауэр — Хунка (Келлер, 20:00, 56:53 — 59:04).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (13+13+10) — 31 (4+10+17).

Швейцария — Италия — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Курашев — 1 (Хишир, Майер), 1:19 — 1:0. Йоси — 2 (бол., Андригетто, Хишир), 10:25 — 2:0. Хишир — 1 (бол., Риат, Майер), 45:53 — 3:0.

Вратари: Дженони — Клара.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 51 (18+14+19) — 20 (2+10+8).

Чехия — Дания — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы: Нечас — 3 (бол., Гронек, Червенка), 25:39 — 1:0. Труэ — 1 (Бликфельд), 29:02 — 1:1. Кампф — 1 (Рутта, Нечас), 30:15 — 2:1. Червенка — 2 (Пастрняк), 31:24 — 3:1. Олесен — 4 (бол., Мелгор, Бликфельд), 37:12 — 3:2.

Вратари: Достал — Андерсен (58:08).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (8+18+5) — 26 (6+8+12).

Судьи: О`Рурк, Рехман.

17 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.



Швеция — Латвия — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Кемпе — 2 (Эрикссон Эк, Нюландер), 10:55 — 1:0. Ландескуг — 2 (Раймонд, Зибанежад), 11:36 — 2:0. Форсберг — 1 (Карлссон, Броберг), 27:36 — 3:0. Тралмакс — 3 (Смит, Блюгерс), 30:47 — 3:1. Зибанежад — 2 (Раймонд, Ландескуг), 45:54 — 4:1. Нюландер — 2 (Раймонд, Далин), 53:18 — 5:1.

Вратари: Маркстрем — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (10+9+9) — 21 (6+8+7).

Судьи: Дуайер, Макфарлейн.

17 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.

Биатлон

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе, Эрик Перро) — 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов)

2. Норвегия (Мартин Ульдаль, Йохан Олав Ботн, Стурла Легрейд, Ветле Кристиансен) — отставание +9,8 секунды (0+6)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +57,5 (0+6)

Бобслей

Мужчины. Двойки. Заезд 4

1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70 (54,68 + 55,22 + 54,89 + 54,91)

2. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 3.41,04 (55,16 + 55,54 + 55,01 + 55,33)

3. Адам Аммур/Александр Шаллер (Германия) — 3.41,52 (55,12 + 56,02 + 55,03 + 55,35)

Конькобежный спорт

Мужчины. 3200 м. Командная гонка преследования. Финал A

1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованни, Микеле Мальфатти)

2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман)

3. Китай (Лю Ханьбинь, Ю Ву, Ли Веньхао)

Женщины. 2400 м. Командная гонка преследования. Финал A

1. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн)

2. Нидерланды (Джой Бен, Марейке Груневуд, Антуанетта де Йонг)

3. Япония (Айано Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке)

Лыжное двоеборье

Прыжки, большой трамплин К-120 + гонка 10 км

Прыжок

1. Рета Ямамото (Япония) — 150.0

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 148.0

3. Андреас Скоглунд (Норвегия) — 146.1

4. Томас Реттенеггер (Австрия) — 145.4

5. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 144.6

6. Кристиан Илвес (Эстония) — 144.0

7. Илкка Херола (Финляндия) — 141.9

8. Эро Хирвонен (Финляндия) — 139.3

9. Эйнар Лурос Офтебро (Норвегия) — 138.9

10. Марко Хейнис (Франция) — 133.8

Гонка

1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 24.45.0

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — +5,9

3. Илкка Херола (Финляндия) — +14,8

4. Андреас Скоглунд (Норвегия) — +41,9

5. Эро Хирвонен (Финляндия) — +46,5

6. Эйнар Лурос Офтебро (Норвегия) — +49,3

7. Кристиан Илвес (Эстония) — +1.01,4

8. Штефан Реттенеггер (Австрия) — +1.09,7

9. Винценц Гайгер (Германия) — +1.36,1

10. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1.37,2

Фристайл

Мужчины. Биг-эйр. Финал

1. Тормод Фростад (Норвегия) — 195.50

2. Мак Форхенд (США) — 193.25

3. Матей Шванцер (Австрия) — 191.25

Время начала — московское

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