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Олимпиада 2026 в Милане, все медали 11-го дня: результаты соревнований 17 февраля

17 февраля на Олимпиаде будут разыграны шесть комплектов медалей
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 17&nbsp;февраля.Короткая программа Петросян и плей-офф в хоккее: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане

Расписание и результаты соревнований 17 февраля на Олимпийских играх-2026

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд

Германия — Франция — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы: Драйзайтль — 2 (бол., Замански, Штюцле), 3:40 — 1:0. Тиффельс — 1, 10:54 — 2:0. Петерка — 1 (Штюцле), 18:13 — 3:0. Белльмар — 1 (Перре), 24:02 — 3:1. Замански — 1 (бол., Драйзайтль, Зайдер), 47:01 — 4:1. Штурм — 1 (п.в., Драйзайтль, Ридер), 59:04 — 5:1.
Вратари: Грубауэр — Хунка (Келлер, 20:00, 56:53 — 59:04).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (13+13+10) — 31 (4+10+17).

Швейцария — Италия — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Курашев — 1 (Хишир, Майер), 1:19 — 1:0. Йоси — 2 (бол., Андригетто, Хишир), 10:25 — 2:0. Хишир — 1 (бол., Риат, Майер), 45:53 — 3:0.
Вратари: Дженони — Клара.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 51 (18+14+19) — 20 (2+10+8).

Чехия — Дания — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Голы: Нечас — 3 (бол., Гронек, Червенка), 25:39 — 1:0. Труэ — 1 (Бликфельд), 29:02 — 1:1. Кампф — 1 (Рутта, Нечас), 30:15 — 2:1. Червенка — 2 (Пастрняк), 31:24 — 3:1. Олесен — 4 (бол., Мелгор, Бликфельд), 37:12 — 3:2.
Вратари: Достал — Андерсен (58:08).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (8+18+5) — 26 (6+8+12).
Судьи: О`Рурк, Рехман.
17 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.

Швеция — Латвия — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Кемпе — 2 (Эрикссон Эк, Нюландер), 10:55 — 1:0. Ландескуг — 2 (Раймонд, Зибанежад), 11:36 — 2:0. Форсберг — 1 (Карлссон, Броберг), 27:36 — 3:0. Тралмакс — 3 (Смит, Блюгерс), 30:47 — 3:1. Зибанежад — 2 (Раймонд, Ландескуг), 45:54 — 4:1. Нюландер — 2 (Раймонд, Далин), 53:18 — 5:1.
Вратари: Маркстрем — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (10+9+9) — 21 (6+8+7).
Судьи: Дуайер, Макфарлейн.
17 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.

Биатлон

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе, Эрик Перро) — 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов)
2. Норвегия (Мартин Ульдаль, Йохан Олав Ботн, Стурла Легрейд, Ветле Кристиансен) — отставание +9,8 секунды (0+6)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +57,5 (0+6)

Бобслей

Мужчины. Двойки. Заезд 4
1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70 (54,68 + 55,22 + 54,89 + 54,91)
2. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 3.41,04 (55,16 + 55,54 + 55,01 + 55,33)
3. Адам Аммур/Александр Шаллер (Германия) — 3.41,52 (55,12 + 56,02 + 55,03 + 55,35)

Конькобежный спорт

Мужчины. 3200 м. Командная гонка преследования. Финал A
1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованни, Микеле Мальфатти)
2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман)
3. Китай (Лю Ханьбинь, Ю Ву, Ли Веньхао)

Женщины. 2400 м. Командная гонка преследования. Финал A
1. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн)
2. Нидерланды (Джой Бен, Марейке Груневуд, Антуанетта де Йонг)
3. Япония (Айано Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке)

Лыжное двоеборье

Прыжки, большой трамплин К-120 + гонка 10 км

Прыжок
1. Рета Ямамото (Япония) — 150.0
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 148.0
3. Андреас Скоглунд (Норвегия) — 146.1
4. Томас Реттенеггер (Австрия) — 145.4
5. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 144.6
6. Кристиан Илвес (Эстония) — 144.0
7. Илкка Херола (Финляндия) — 141.9
8. Эро Хирвонен (Финляндия) — 139.3
9. Эйнар Лурос Офтебро (Норвегия) — 138.9
10. Марко Хейнис (Франция) — 133.8

Гонка
1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 24.45.0
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — +5,9
3. Илкка Херола (Финляндия) — +14,8
4. Андреас Скоглунд (Норвегия) — +41,9
5. Эро Хирвонен (Финляндия) — +46,5
6. Эйнар Лурос Офтебро (Норвегия) — +49,3
7. Кристиан Илвес (Эстония) — +1.01,4
8. Штефан Реттенеггер (Австрия) — +1.09,7
9. Винценц Гайгер (Германия) — +1.36,1
10. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1.37,2

Фристайл

Мужчины. Биг-эйр. Финал
1. Тормод Фростад (Норвегия) — 195.50
2. Мак Форхенд (США) — 193.25
3. Матей Шванцер (Австрия) — 191.25

Время начала — московское

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую трансляцию дня Игр.

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