Олимпиада 2026 в Милане, все медали 11-го дня: результаты соревнований 17 февраля
Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград.
Расписание и результаты соревнований 17 февраля на Олимпийских играх-2026
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
Германия — Франция — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы: Драйзайтль — 2 (бол., Замански, Штюцле), 3:40 — 1:0. Тиффельс — 1, 10:54 — 2:0. Петерка — 1 (Штюцле), 18:13 — 3:0. Белльмар — 1 (Перре), 24:02 — 3:1. Замански — 1 (бол., Драйзайтль, Зайдер), 47:01 — 4:1. Штурм — 1 (п.в., Драйзайтль, Ридер), 59:04 — 5:1.
Вратари: Грубауэр — Хунка (Келлер, 20:00, 56:53 — 59:04).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (13+13+10) — 31 (4+10+17).
Швейцария — Италия — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Курашев — 1 (Хишир, Майер), 1:19 — 1:0. Йоси — 2 (бол., Андригетто, Хишир), 10:25 — 2:0. Хишир — 1 (бол., Риат, Майер), 45:53 — 3:0.
Вратари: Дженони — Клара.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 51 (18+14+19) — 20 (2+10+8).
Чехия — Дания — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Голы: Нечас — 3 (бол., Гронек, Червенка), 25:39 — 1:0. Труэ — 1 (Бликфельд), 29:02 — 1:1. Кампф — 1 (Рутта, Нечас), 30:15 — 2:1. Червенка — 2 (Пастрняк), 31:24 — 3:1. Олесен — 4 (бол., Мелгор, Бликфельд), 37:12 — 3:2.
Вратари: Достал — Андерсен (58:08).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (8+18+5) — 26 (6+8+12).
Судьи: О`Рурк, Рехман.
17 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.
Швеция — Латвия — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Кемпе — 2 (Эрикссон Эк, Нюландер), 10:55 — 1:0. Ландескуг — 2 (Раймонд, Зибанежад), 11:36 — 2:0. Форсберг — 1 (Карлссон, Броберг), 27:36 — 3:0. Тралмакс — 3 (Смит, Блюгерс), 30:47 — 3:1. Зибанежад — 2 (Раймонд, Ландескуг), 45:54 — 4:1. Нюландер — 2 (Раймонд, Далин), 53:18 — 5:1.
Вратари: Маркстрем — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (10+9+9) — 21 (6+8+7).
Судьи: Дуайер, Макфарлейн.
17 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.
Биатлон
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе, Эрик Перро) — 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов)
2. Норвегия (Мартин Ульдаль, Йохан Олав Ботн, Стурла Легрейд, Ветле Кристиансен) — отставание +9,8 секунды (0+6)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +57,5 (0+6)
Бобслей
Мужчины. Двойки. Заезд 4
1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70 (54,68 + 55,22 + 54,89 + 54,91)
2. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 3.41,04 (55,16 + 55,54 + 55,01 + 55,33)
3. Адам Аммур/Александр Шаллер (Германия) — 3.41,52 (55,12 + 56,02 + 55,03 + 55,35)
Конькобежный спорт
Мужчины. 3200 м. Командная гонка преследования. Финал A
1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованни, Микеле Мальфатти)
2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман)
3. Китай (Лю Ханьбинь, Ю Ву, Ли Веньхао)
Женщины. 2400 м. Командная гонка преследования. Финал A
1. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн)
2. Нидерланды (Джой Бен, Марейке Груневуд, Антуанетта де Йонг)
3. Япония (Айано Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке)
Лыжное двоеборье
Прыжки, большой трамплин К-120 + гонка 10 км
Прыжок
1. Рета Ямамото (Япония) — 150.0
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 148.0
3. Андреас Скоглунд (Норвегия) — 146.1
4. Томас Реттенеггер (Австрия) — 145.4
5. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 144.6
6. Кристиан Илвес (Эстония) — 144.0
7. Илкка Херола (Финляндия) — 141.9
8. Эро Хирвонен (Финляндия) — 139.3
9. Эйнар Лурос Офтебро (Норвегия) — 138.9
10. Марко Хейнис (Франция) — 133.8
Гонка
1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 24.45.0
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — +5,9
3. Илкка Херола (Финляндия) — +14,8
4. Андреас Скоглунд (Норвегия) — +41,9
5. Эро Хирвонен (Финляндия) — +46,5
6. Эйнар Лурос Офтебро (Норвегия) — +49,3
7. Кристиан Илвес (Эстония) — +1.01,4
8. Штефан Реттенеггер (Австрия) — +1.09,7
9. Винценц Гайгер (Германия) — +1.36,1
10. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1.37,2
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал
1. Тормод Фростад (Норвегия) — 195.50
2. Мак Форхенд (США) — 193.25
3. Матей Шванцер (Австрия) — 191.25
Время начала — московское
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