Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли семь комплектов наград в таких видах спорта, как:

— сноуборд (женщины,сноуборд-кросс)

— сноуборд (мужчиных, хафпайп)

— лыжные гонки (мужчины, индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль)

— биатлон (мужчины, спринт 10 км)

— конькобежный спорт (мужчины, 10 000 м)

— скелетон (мужчины)

— фигурное катание (мужчины, произвольная программа)

Первое место в медальном зачете занимает Норвегия — 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На второй строчке Италия, на третьей — США.

Медальный зачет Олимпиады-2026

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 8 3 7 18 2 Италия 6 3 9 18 3 США 4 7 3 14 4 Франция 4 5 1 10 5 Германия 4 4 3 11 6 Швеция 4 3 1 8 7 Швейцария 4 1 2 7 8 Австрия 3 6 3 12 9 Япония 3 3 8 14 10 Нидерланды 3 3 1 7 11 Чехия 2 2 0 4 12 Австралия 2 1 0 3 13 Корея 1 1 2 4 14 Словения 1 1 0 2 15 Великобритания 1 0 0 1 16 Казахстан 1 0 0 1 17 Канада 0 3 4 7 18 Китай 0 2 2 4 19 Польша 0 2 0 2 20 Новая Зеландия 0 1 1 2 21 Латвия 0 1 0 1 22 Болгария 0 0 2 2 23 Бельгия 0 0 1 1 24 Финляндия 0 0 1 1

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