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Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 13 февраля

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Михаил Шайдоров.
Фото Reuters

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли семь комплектов наград в таких видах спорта, как:

— сноуборд (женщины,сноуборд-кросс)

— сноуборд (мужчиных, хафпайп)

— лыжные гонки (мужчины, индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль)

— биатлон (мужчины, спринт 10 км)

— конькобежный спорт (мужчины, 10 000 м)

— скелетон (мужчины)

— фигурное катание (мужчины, произвольная программа)

Первое место в медальном зачете занимает Норвегия — 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На второй строчке Италия, на третьей — США.

Медальный зачет Олимпиады-2026

Золото Серебро Бронза Всего
1 Норвегия 8 3 7 18
2 Италия 6 3 9 18
3 США 4 7 3 14
4 Франция 4 5 1 10
5 Германия 4 4 3 11
6 Швеция 4 3 1 8
7 Швейцария 4 1 2 7
8 Австрия 3 6 3 12
9 Япония 3 3 8 14
10 Нидерланды 3 3 1 7
11 Чехия 2 2 0 4
12 Австралия 2 1 0 3
13 Корея 1 1 2 4
14 Словения 1 1 0 2
15 Великобритания 1 0 0 1
16 Казахстан 1 0 0 1
17 Канада 0 3 4 7
18 Китай 0 2 2 4
19 Польша 0 2 0 2
20 Новая Зеландия 0 1 1 2
21 Латвия 0 1 0 1
22 Болгария 0 0 2 2
23 Бельгия 0 0 1 1
24 Финляндия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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