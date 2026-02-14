Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 13 февраля
В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли семь комплектов наград в таких видах спорта, как:
— сноуборд (женщины,сноуборд-кросс)
— сноуборд (мужчиных, хафпайп)
— лыжные гонки (мужчины, индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль)
— биатлон (мужчины, спринт 10 км)
— конькобежный спорт (мужчины, 10 000 м)
— скелетон (мужчины)
— фигурное катание (мужчины, произвольная программа)
Первое место в медальном зачете занимает Норвегия — 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На второй строчке Италия, на третьей — США.
Медальный зачет Олимпиады-2026
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|8
|3
|7
|18
|2
|Италия
|6
|3
|9
|18
|3
|США
|4
|7
|3
|14
|4
|Франция
|4
|5
|1
|10
|5
|Германия
|4
|4
|3
|11
|6
|Швеция
|4
|3
|1
|8
|7
|Швейцария
|4
|1
|2
|7
|8
|Австрия
|3
|6
|3
|12
|9
|Япония
|3
|3
|8
|14
|10
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|11
|Чехия
|2
|2
|0
|4
|12
|Австралия
|2
|1
|0
|3
|13
|Корея
|1
|1
|2
|4
|14
|Словения
|1
|1
|0
|2
|15
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|16
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|17
|Канада
|0
|3
|4
|7
|18
|Китай
|0
|2
|2
|4
|19
|Польша
|0
|2
|0
|2
|20
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|21
|Латвия
|0
|1
|0
|1
|22
|Болгария
|0
|0
|2
|2
|23
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
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