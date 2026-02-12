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ОИ Милан Кортина 2026

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 11 февраля

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В среду, 11 февраля, на Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине разыграли восемь комплектов наград.

Чемпионы и призеры определились в биатлоне (женщины, индивидуальная гонка 15 км), горных лыжах (мужчины, супергигант), конькобежном спорте (мужчины, 1000 м), лыжном двоеборье (мужчины, нормальный трамплин), санном спорте (женщины, сани-двойки; мужчины, сани-двойки), фигурном катании (танцы на льду), фристайле (женщины, могул).

Олимпиада-2026 в&nbsp;Милане: онлайн-трансляция 11&nbsp;февраля.Старт хоккейного турнира, итог танцоров в фигурном катании: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Лидирует в медальном зачете Норвегия с семью золотыми наградами, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Второе место занимает США, на третьей строчке — Италия.

Медальный зачет Олимпиады-2026

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

7

2

4

13

2

США

4

6

2

12

3

Италия

4

2

7

13

4

Швейцария

4

1

2

7

5

Германия

3

3

2

8

6

Франция

3

3

1

7

7

Швеция

3

2

1

6

8

Австрия

2

5

1

8

9

Япония

2

2

4

8

10

Нидерланды

1

2

0

3

11

Чехия

1

1

0

2

11

Словения

1

1

0

2

13

Канада

0

1

3

4

14

Китай

0

1

2

3

15

Корея

0

1

1

2

15

Новая Зеландия

0

1

1

2

17

Латвия

0

1

0

1

17

Польша

0

1

0

1

19

Болгария

0

0

2

2

20

Бельгия

0

0

1

1

20

Финляндия

0

0

1

1

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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