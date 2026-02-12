Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 11 февраля

В среду, 11 февраля, на Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине разыграли восемь комплектов наград.

Чемпионы и призеры определились в биатлоне (женщины, индивидуальная гонка 15 км), горных лыжах (мужчины, супергигант), конькобежном спорте (мужчины, 1000 м), лыжном двоеборье (мужчины, нормальный трамплин), санном спорте (женщины, сани-двойки; мужчины, сани-двойки), фигурном катании (танцы на льду), фристайле (женщины, могул).

Лидирует в медальном зачете Норвегия с семью золотыми наградами, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Второе место занимает США, на третьей строчке — Италия.

Медальный зачет Олимпиады-2026

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 7 2 4 13 2 США 4 6 2 12 3 Италия 4 2 7 13 4 Швейцария 4 1 2 7 5 Германия 3 3 2 8 6 Франция 3 3 1 7 7 Швеция 3 2 1 6 8 Австрия 2 5 1 8 9 Япония 2 2 4 8 10 Нидерланды 1 2 0 3 11 Чехия 1 1 0 2 11 Словения 1 1 0 2 13 Канада 0 1 3 4 14 Китай 0 1 2 3 15 Корея 0 1 1 2 15 Новая Зеландия 0 1 1 2 17 Латвия 0 1 0 1 17 Польша 0 1 0 1 19 Болгария 0 0 2 2 20 Бельгия 0 0 1 1 20 Финляндия 0 0 1 1

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