Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 11 февраля
В среду, 11 февраля, на Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине разыграли восемь комплектов наград.
Чемпионы и призеры определились в биатлоне (женщины, индивидуальная гонка 15 км), горных лыжах (мужчины, супергигант), конькобежном спорте (мужчины, 1000 м), лыжном двоеборье (мужчины, нормальный трамплин), санном спорте (женщины, сани-двойки; мужчины, сани-двойки), фигурном катании (танцы на льду), фристайле (женщины, могул).
Лидирует в медальном зачете Норвегия с семью золотыми наградами, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Второе место занимает США, на третьей строчке — Италия.
Медальный зачет Олимпиады-2026
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Норвегия
|
7
|
2
|
4
|
13
|
2
|
США
|
4
|
6
|
2
|
12
|
3
|
Италия
|
4
|
2
|
7
|
13
|
4
|
Швейцария
|
4
|
1
|
2
|
7
|
5
|
Германия
|
3
|
3
|
2
|
8
|
6
|
Франция
|
3
|
3
|
1
|
7
|
7
|
Швеция
|
3
|
2
|
1
|
6
|
8
|
Австрия
|
2
|
5
|
1
|
8
|
9
|
Япония
|
2
|
2
|
4
|
8
|
10
|
Нидерланды
|
1
|
2
|
0
|
3
|
11
|
Чехия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
11
|
Словения
|
1
|
1
|
0
|
2
|
13
|
Канада
|
0
|
1
|
3
|
4
|
14
|
Китай
|
0
|
1
|
2
|
3
|
15
|
Корея
|
0
|
1
|
1
|
2
|
15
|
Новая Зеландия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
17
|
Латвия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
17
|
Польша
|
0
|
1
|
0
|
1
|
19
|
Болгария
|
0
|
0
|
2
|
2
|
20
|
Бельгия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
20
|
Финляндия
|
0
|
0
|
1
|
1
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