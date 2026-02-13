Тарпищев заявил об отсутствии негатива к российским спортсменам на Играх в Италии

Член МОК от России Шамиль Тарпищев заявил, что на Олимпийских играх в Италии нет никакого негатива по отношению к российским спортсменам.

Тарпищев посетил олимпийскую деревню в Милане, встретился со спортсменами, выступающими в конькобежном спорте, в фигурном катании, с их обслуживающим персоналом.

«Всего было человек 15. Мне понравилась очень дружеская атмосфера между ними — они выглядели как монолитный кулак, — приводит РИА Новости слова Тарпищева. — Провели меня по деревне, показали интерактивные игры, кухню проверили. Номера, где они живут, очень достойные, сделаны не из папье-маше, а качественно».

Он подчеркнул, что никаких жалоб ему не высказали.

«Фон, атмосфера дружбы, взаимодействия между атлетами и тренерами — все это идеально. Никаких сомнений, что что-то двояко. Также нет никакого негатива в отношениях с другими спортсменами», — добавил Тарпищев.

В Олимпиаде принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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