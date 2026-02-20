Норвегия обновила рекорд по числу золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале победил в масс-старте на Олимпиаде в Милане и принес своей стране 17-ю медаль на Играх-2026.
Таким образом, сборная Норвегии обновила рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. Норвежцы превзошли свое же достижение, установленное в 2022 году в Пекине, — 16 побед.
На Олимпийских играх в Милане атлеты из Норвегии выиграли золотые награды в биатлоне, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте. Всего на счету сборной 36 медалей.
Зимняя Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
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