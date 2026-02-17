Олимпиада 2026
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

ОИ Милан Кортина 2026

Олимпиада 2026, 17 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Петросян (фигурное катание)

Опубликовано расписание выступлений россиян на Олимпиаде-2026 17 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине борьбу за медали начнет российская фигуристка в нейтральном статусе Аделия Петросян. Россиянка выступит под вторым номером в короткой программе.

Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 17 февраля (вторник)

Фигурное катание

20.45. Женщины. Короткая программа — Аделия Петросян

Время начала — московское.

Где смотреть трансляции

В России Олимпиаду в полном объеме на эксклюзивной основе показывает онлайн-кинотеатр Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию соревновательного дня Игр и текстовую трансляцию короткой программы.

Расписание Олимпийских игр-2026 в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Аделия Петросян
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
В МИД назвали количество атак БПЛА на загранучреждения РФ в Швеции
Силы ПВО сбили 52 беспилотника в Ленинградской области
ЦСКА нашел двух вингеров, «Зенит» продает Луиса Энрике за серьезные деньги, а «Спартак» остался без нового вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 августа
Песков указал на взаимное уважение в рамках контактов в ШОС
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 16 февраля

Олимпиада 2026 в Милане, 17 февраля: расписание трансляций соревнований дня, где смотреть
Новости
RSS RSS
Все новости