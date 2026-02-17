Олимпиада 2026, 17 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Петросян (фигурное катание)

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине борьбу за медали начнет российская фигуристка в нейтральном статусе Аделия Петросян. Россиянка выступит под вторым номером в короткой программе.

Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 17 февраля (вторник)

Фигурное катание

20.45. Женщины. Короткая программа — Аделия Петросян

Время начала — московское.

Где смотреть трансляции

В России Олимпиаду в полном объеме на эксклюзивной основе показывает онлайн-кинотеатр Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию соревновательного дня Игр и текстовую трансляцию короткой программы.

Расписание Олимпийских игр-2026 в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.