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ОИ Милан Кортина 2026

Олимпиада 2026, 12 февраля: расписание трансляций соревнований дня, где смотреть

Опубликовано расписание Олимпийских игр-2026 на 12 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине состоятся соревнования в 10 видах спорта и будут разыграны девять комплектов наград.

Чемпионы и призеры будут определены в горных лыжах (женщины, супергигант), конькобежном спорте (женщины, 5000 м), лыжных гонках (женщины, 10 км, свободный стиль), санном спорте (командная эстафета), сноуборде (мужчины, кросс; женщины, хаф-пайп), фристайле (мужчины, могул), шорт-треке (женщины, 500 м; мужчины, 1000 м).

Зимние Олимпийские игры 2026: расписание соревнований 12 февраля (четверг)

09.05. Керлинг. Женщины. Корея — США, Япония — Швеция, Италия — Швейцария, Канада — Дания

11.30. Скелетон. Мужчины. Заезд 1

12.00. Фристайл. Мужчины. Могул. Квалификация 2

12.00. Сноуборд. Мужчины. Кросс. Квалификация

13.08. Скелетон. Мужчины. Заезд 2

13.30. Горные лыжи. Женщины. Супергигант. Финал

14.05. Керлинг. Мужчины. Норвегия — Германия, США — Швейцария, Великобритания — Швеция

14.00. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал

14.10. Хоккей. Мужчины. Группа А. Швейцария — Франция

15.00. Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль

15.30. Сноуборд. Мужчины. Кросс. Финал

18.30. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м. Финал

18.40. Хоккей. Мужчины. Группа A. Чехия — Канада

19.05. Керлинг. Женщины. Китай — Великобритания, Италия — Корея, Дания — Япония, Швеция — США

20.30. Санный спорт. Командная эстафета. Финал
21.30. Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Финал

22.15. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Четвертьфинал

22.29. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал

22.58. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Полуфинал

23.05. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Полуфинал

23.10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Латвия — США

23.10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Германия — Дания

23.26. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал B

23.31. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал А

23.37. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал B

23.43. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал А

Где смотреть трансляции Олимпиады

В России Олимпиаду в полном объеме на эксклюзивной основе показывает онлайн-кинотеатр Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр.

Расписание Олимпийских игр-2026 в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

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