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Около стадиона «Сан-Сиро» спекулянты предлагают билеты на церемонию открытия Олимпиады-2026 по 300 евро

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фото Reuters

Как сообщает корреспондент «СЭ», рядом со стадионом «Сан-Сиро» в Милане (Италия), где вечером пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026, неофициально продают билеты.

Корреспондент «СЭ» насчитал около двух десятков продавцов в черных куртках, которые предлагают билеты по 300 евро. При этом также у стадиона есть люди с плакатами «нужны билеты», но они не торопятся их покупать в надежде, что спекулянты собьют цену ближе к началу.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 6 февраля, начало — в 22.00 по московскому времени. За день до ее проведения в продаже все еще оставалось несколько тысяч билетов.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Оkkо.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 в&nbsp;Милане: смотреть трансляцию онлайн 6&nbsp;февраля.Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: чем удивит Италия? Онлайн-трансляция

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