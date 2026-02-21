Норвегия побила рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде

Норвегия обновила рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.

21 февраля норвежские лыжники заняли весь пьедестал по итогам мужского марафона на Олимпиаде-2026.

Победителем стал Йоханнес Клебо, который прошел 50 км за 2 часа, 6 минут и 44,8 секунды. Мартин Нюэнгет финишировал вторым (отставание +8,9 секунды), на третьем месте — Эмиль Иверсен (+30,7).

Норвежцы довели общее число наград до 40 (18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых) и побили рекорд зимних Олимпийских игр, установленный в 2018 году (39 медалей).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.