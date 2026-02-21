Олимпиада 2026
21 февраля, 16:14

Норвегия побила рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде

Анастасия Пилипенко

Норвегия обновила рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.

21 февраля норвежские лыжники заняли весь пьедестал по итогам мужского марафона на Олимпиаде-2026.

Победителем стал Йоханнес Клебо, который прошел 50 км за 2 часа, 6 минут и 44,8 секунды. Мартин Нюэнгет финишировал вторым (отставание +8,9 секунды), на третьем месте — Эмиль Иверсен (+30,7).

Норвежцы довели общее число наград до 40 (18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых) и побили рекорд зимних Олимпийских игр, установленный в 2018 году (39 медалей).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 21&nbsp;февраля.Масс-старт Семеновой, пятое место Коростелева в марафоне. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

  • Saiga-спринтер

    Норвежцы показали/доказали - кто хозяева мирового зимнего спорта.

    21.02.2026

  • Фирсыч

    А толку? Ни денег, ни квартир, ни машин не получат от правительства...

    21.02.2026

    Россия обошла Украину по числу завоеванных медалей на Олимпиаде-2026

