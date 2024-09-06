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Гуляев: «Больше чем уверен, что наши спортсмены на Олимпиаду в Италии поедут»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2026 года.

«У меня понимания, к сожалению, нет. Есть огромное желание. И, если можно так сказать, предчувствие мое личное, что все будет хорошо, и я почему-то больше чем уверен, что наши спортсмены на Олимпиаду в Италии поедут. Не только конькобежцы, а вообще российские спортсмены.

В каком статусе и на каких условиях, пока не могу сказать. Говорю о своих предчувствиях, они ни на чем пока не основываются. Но разговоры в кулуарах и Международного олимпийского комитета, и Международного союза конькобежцев говорят о том, что надежда у нас появилась», — цитирует ТАСС Гуляева.

В 2026 году Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ТАСС
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