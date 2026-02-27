Нагорный назвал главный итог Олимпиады-2026 в Милане для России

Олимпийский чемпион Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» назвал главный итог Игр-2026 в Милане.

— Следил за Олимпиадой. Есть моменты с медалями, а есть, что где-то был фактор судейства и так далее. В целом, я рад, что эта Олимпиада проходила при участии наших спортсменов. Это главный итог.

— Как будто поменялось мнение большинства, в 2024-м году в Париж ехать не советовали.

— Из мира спорта в большинстве своем люди были за то, чтобы выступать.

На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также высокие результаты показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (оба — шестое место в одиночном катании).

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