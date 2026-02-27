Олимпиада 2026
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

ОИ Милан Кортина 2026

Нагорный назвал главный итог Олимпиады-2026 в Милане для России

Микеле Антонов
Корреспондент

Олимпийский чемпион Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» назвал главный итог Игр-2026 в Милане.

— Следил за Олимпиадой. Есть моменты с медалями, а есть, что где-то был фактор судейства и так далее. В целом, я рад, что эта Олимпиада проходила при участии наших спортсменов. Это главный итог.

— Как будто поменялось мнение большинства, в 2024-м году в Париж ехать не советовали.

— Из мира спорта в большинстве своем люди были за то, чтобы выступать.

На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также высокие результаты показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (оба — шестое место в одиночном катании).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада
Никита Нагорный

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Александр Филимонов: «Прыгнуть со скалы, как Аршавин? Мне в футболе адреналина хватает»
«Шиптарь в клубе — позор «Спартака». Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер против Даку в дерби с «Партизаном»
France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч» 2026
Силы ПВО за ночь перехватили четыре дрона над Калужской областью
Что произошло за ночь 9 сентября. Главное
Аналитики назвали самый выгодный способ поездки к морю осенью
Популярное видео
Эдуард Безуглов — в подкасте Ксении Шойгу
Эдуард Безуглов — в подкасте Ксении Шойгу
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
СКА подписал Игоря Ларионова
СКА подписал Игоря Ларионова
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Около 8 миллионов зрителей посмотрели Олимпиаду-2026 в Okko

Шубенков поддержал нейтральных спортсменов из России: «Это наши ребята, им только лучи добра»
Новости
RSS RSS
Все новости