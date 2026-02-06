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На Олимпиаду-2026 в Милане на данный момент потратили 6,1 миллиарда долларов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Общие траты на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо на данный момент составляют 6,1 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

В эту сумму включены 4,1 миллиарда государственных средств на инфраструктуру и 2 миллиарда частных средств на организацию и проведение Олимпиады. В сумму не включен ряд статей расхода, поэтому окончательные траты вырастут.

На данный момент общие траты на Олимпиаду-2026 являются наименьшими для Игр с 1994 года, когда проходили Олимпийские игры в Лиллехаммере, расходы на которые составили 3 миллиарда долларов. В 2002 и 2006 годах на Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и Турине потратили по 6,3 миллиарда.

Открытие зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля.

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Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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