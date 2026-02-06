На церемонии открытия Олимпиады-2026 почтили память Джорджо Армани

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане отдали дань памяти выдающемуся итальянскому дизайнеру Джорджо Армани. Модели прошлись в строгих деловых костюмах в цветах флага Италии от модного дома Армани.

Фото Reuters

Также спортсмены сборной Италии на Играх-2026 будут выступать в экипировке этого бренда.

Модельер умер в сентябре 2025 года в возрасте 91 года.

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