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На церемонии открытия Олимпиады-2026 почтили память Джорджо Армани

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Фото AFP

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане отдали дань памяти выдающемуся итальянскому дизайнеру Джорджо Армани. Модели прошлись в строгих деловых костюмах в цветах флага Италии от модного дома Армани.

Фото Reuters

Также спортсмены сборной Италии на Играх-2026 будут выступать в экипировке этого бренда.

Модельер умер в сентябре 2025 года в возрасте 91 года.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 в&nbsp;Милане: смотреть трансляцию онлайн 6&nbsp;февраля.Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: чем удивит Италия? Онлайн-трансляция

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Оkkо.

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