Олимпиада 2026
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Олимпиада

21 февраля, 15:52

МОК утвердит программу зимней Олимпиады-2030 в июне

Ана Горшкова
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) определится с полным списком видов спорта, которые будут представлены на зимних Играх 2030 года во французских Альпах, в июне текущего года. Об этом рассказала глава оргкомитета Олимпиады-2030 Эдгар Гроспирон.

«Это будет сделано в июне и подтверждено МОК. Мы работаем не в одиночку, мы работаем вместе с международными федерациями. В оргкомитете мы проводим мониторинг и изучаем этот вопрос, в конечном итоге это станет результатом совместной работы с МОК. Эти виды спорта должны соответствовать нашему видению», — приводит слова Гроспирон ТАСС.

Особое внимание, по ее словам, уделяется дисциплинам, будущее которых в олимпийской программе может вызывать вопросы. В качестве примера она привела лыжное двоеборье.

«К примеру, лыжное двоеборье — это рассматривает МОК. Мы следуем рекомендациям, следуем выбору, который делает МОК, и внимательно прислушаемся к этому», — добавила глава оргкомитета.

Окончательное решение по составу видов спорта будет принято после консультаций с международными федерациями и утверждено исполкомом МОК. Это позволит организаторам синхронизировать спортивную программу с планом подготовки и строительства олимпийских объектов в регионе французских Альп.

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции с 1 по 17 февраля. Это будут уже четвертые зимние Игры в истории страны.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Мирошник оценил возможность госпереворота на Украине
В Кремле предупредили Эстонию о последствиях направления ЯО на Россию
Дмитриев выразил уверенность в достижении мира с помощью диалога
Барко реализовал пенальти, Дмитриев отдал голевой пас Роналдо, Солари сделал дубль, забил даже Саусь. Что случилось в матче «Спартак» - «Ростов»
«Я не думаю о нем». Норвежцы — о Большунове и его критике Олимпиады
История Клебо и 40-летний чемпион, уничтоженный Коростелев и номер Петросян. Главное на Олимпиаде-2026 21 февраля
Популярное видео
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Олимпиакос» — «Байер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Олимпиакос» — «Байер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Карабах» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Карабах» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
США — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
США — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Финляндия — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Финляндия — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Канада — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Канада — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Лыжные гонки: мужской и женский командный спринт на Олимпиаде-2026 18 февраля — видео
Лыжные гонки: мужской и женский командный спринт на Олимпиаде-2026 18 февраля — видео
Словакия — Германия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Словакия — Германия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпиада 2026 в Милане, 21 февраля: расписание трансляций соревнований дня, где смотреть

Норвегия побила рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости