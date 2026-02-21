МОК утвердит программу зимней Олимпиады-2030 в июне

Международный олимпийский комитет (МОК) определится с полным списком видов спорта, которые будут представлены на зимних Играх 2030 года во французских Альпах, в июне текущего года. Об этом рассказала глава оргкомитета Олимпиады-2030 Эдгар Гроспирон.

«Это будет сделано в июне и подтверждено МОК. Мы работаем не в одиночку, мы работаем вместе с международными федерациями. В оргкомитете мы проводим мониторинг и изучаем этот вопрос, в конечном итоге это станет результатом совместной работы с МОК. Эти виды спорта должны соответствовать нашему видению», — приводит слова Гроспирон ТАСС.

Особое внимание, по ее словам, уделяется дисциплинам, будущее которых в олимпийской программе может вызывать вопросы. В качестве примера она привела лыжное двоеборье.

«К примеру, лыжное двоеборье — это рассматривает МОК. Мы следуем рекомендациям, следуем выбору, который делает МОК, и внимательно прислушаемся к этому», — добавила глава оргкомитета.

Окончательное решение по составу видов спорта будет принято после консультаций с международными федерациями и утверждено исполкомом МОК. Это позволит организаторам синхронизировать спортивную программу с планом подготовки и строительства олимпийских объектов в регионе французских Альп.

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции с 1 по 17 февраля. Это будут уже четвертые зимние Игры в истории страны.