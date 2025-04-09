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Милан-2026

9 апреля, 20:28

МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян к Олимпиаде 2026 года

Руслан Минаев
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Олимпийский комитет России.
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями по зимним видам спорта допуск россиян к Олимпиаде 2026 года.

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — цитирует ТАСС слова спортивного директора МОК Кита Макконнелла.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д`Ампеццо.

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20 марта стало известно, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Передача полномочий состоится 24 июня. Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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