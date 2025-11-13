Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости трансляции Олимпийских игр в Милане на российском телевидении.

«Считаю, что это необходимо. Несмотря на отстранение, наши спортсмены все-таки там участвуют. Рано или поздно все это закончится. Мы должны подпитываться новыми технологиями, следить за результатами будущих конкурентов. От этого нельзя отрываться, так как это мировое развитие культуры, спорта, технологий. Благодаря трансляциям мы хоть как-то коммуницируем с теми, кто против нас. Все равно нужно искать какие-то компромиссы. Это же обычное дело. Наш президент же общается с иностранными коллегами. Без этого никак. Невозможно бесконечно жить за занавесом. Из-за этого, в свою очередь, мы отставали во время холодной войны», — сказал Лещенко «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.