Сегодня, 17:05

Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»

Александр Абустин
корреспондент

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости трансляции Олимпийских игр в Милане на российском телевидении.

«Считаю, что это необходимо. Несмотря на отстранение, наши спортсмены все-таки там участвуют. Рано или поздно все это закончится. Мы должны подпитываться новыми технологиями, следить за результатами будущих конкурентов. От этого нельзя отрываться, так как это мировое развитие культуры, спорта, технологий. Благодаря трансляциям мы хоть как-то коммуницируем с теми, кто против нас. Все равно нужно искать какие-то компромиссы. Это же обычное дело. Наш президент же общается с иностранными коллегами. Без этого никак. Невозможно бесконечно жить за занавесом. Из-за этого, в свою очередь, мы отставали во время холодной войны», — сказал Лещенко «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

Лев Лещенко
  • Артур Дент

    и останется у нас в стране кучка либерастов, а нормальные люди сгинут. Прям ядерная война для избранных ))) В такую неконорые на западе верят. Бункеры построили.

    13.11.2025

  • фанат

    "Невозможно бесконечно жить за занавесом" Лев Валерьянович, какой же вы молодец, давайте хором им крикнем: да освободите вы страну, дайте ей жить и сгиньте. Спасибо за смелось и правоту.

    13.11.2025

  • Артур Дент

    Деньги потратить бюджетные на трансляцию можно. Но кто станет смотреть? Лично я, не пропустивший просмотр ни одной олимпиады с 1984 до 2022 года эту порнографию смотреть не буду.

    13.11.2025

