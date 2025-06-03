Олимпиада 2026
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

ОИ Милан Кортина 2026

3 июня 2025, 10:02

Легков сомневается, что Ковентри сможет повлиять на решение о допуске российских спортсменов

Алина Савинова

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что от нового президента МОК Кирсти Ковентри мало что будет зависеть в вопросе допуска россиян до участия в международных соревнованиях.

«Надежда умирает последней. Разговоров пока очень много, но это только разговоры. Надеюсь, что что-то изменится в лучшую сторону, хотя я не думаю, что что-то от нового президента будет зависеть. У нас все равно все зависят друг от друга — я имею в виду в плане отношений между европейскими странами», — приводит ТАСС слова Легкова.

41-летняя Ковентри была избрана новым президентом МОК в марте. На этом посту она сменит немца Томаса Баха, передача полномочий состоится 24 июня. Ранее Бах выразил уверенность, что Ковентри будет привержена олимпийским ценностям.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров во многих видах спорта. В марте 2023-го МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям атлетов из России исключительно в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Легков
Кирсти Ковентри
МОК

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
В РФС подтвердили переговоры о матче между сборными России и США
Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы
Известны четыре пары 1/16 финала и три лучшие команды с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026
Силы ПВО уничтожили еще 84 БПЛА над Тульской областью
Герой ЧМ-2026 едет в «Трактор», норвежцы запретят ему играть за сборную, а Барабанову дадут 124 млн в год. Главные трансферные новости КХЛ
ФСБ показала кадры задержания лидера сообщества по вербовке детей для терактов
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Егорян — о восстановлении членства ФФР: «Все возвращается на круги своя»
В Федерации гимнастики Румынии оценили риски после заявления мэра Клуж-Напоки о россиянах
Дорошко — о чемпионате Европы-2026: «Не думаю, что кто-то может нам помешать взять все золото»
Синхронистка Дорошко — о выступлении с флагом: «Добавило мотивации, но было страшнее, что что-то может не получиться»
Федерация фехтования России восстановлена в составе EFC
Тихонов — о Далине: «Никакой абсолютно. Бессеберг был пьяницей и развратником, но хоть как-то появлялся!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дегтярев назвал МОК и НОК Италии союзниками России по допуску на Олимпиаду-2026

Итальянский политик назвал безумием отстранение российских спортсменов

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости