Легков сомневается, что Ковентри сможет повлиять на решение о допуске российских спортсменов

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что от нового президента МОК Кирсти Ковентри мало что будет зависеть в вопросе допуска россиян до участия в международных соревнованиях.

«Надежда умирает последней. Разговоров пока очень много, но это только разговоры. Надеюсь, что что-то изменится в лучшую сторону, хотя я не думаю, что что-то от нового президента будет зависеть. У нас все равно все зависят друг от друга — я имею в виду в плане отношений между европейскими странами», — приводит ТАСС слова Легкова.

41-летняя Ковентри была избрана новым президентом МОК в марте. На этом посту она сменит немца Томаса Баха, передача полномочий состоится 24 июня. Ранее Бах выразил уверенность, что Ковентри будет привержена олимпийским ценностям.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров во многих видах спорта. В марте 2023-го МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям атлетов из России исключительно в нейтральном статусе.