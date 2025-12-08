Комментатор Гусев считает обязательным показ Олимпиады-2026 в России: «Нужно транслировать весь спорт»

Российский комментатор Виктор Гусев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости трансляции Олимпийских игр в Милане на российском телевидении.

«Нужно показывать весь спорт. В 1998 году был чемпионат мира по футболу во Франции, на который наша сборная не попала. Тогда у меня была программа «Парижские таймы», и я в какой-то момент подумал, что, наверное, программы не будет, раз сборная не участвует. Но ничего подобного. Вышло 9 выпусков, включая финал между Францией и Бразилией. Тогда ни один человек не сказал: «А зачем мы делаем эти «Парижские таймы», когда наших там нет?» Если кто-то не хочет, может не смотреть. Я не все смотрю на Олимпиадах. Но я хочу, чтобы у меня был выбор. Может, я что-то и не посмотрю из принципиальных соображений. Главное, чтобы был выбор», — сказал Гусев «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.