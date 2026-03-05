Продюсер Пригожин: «Почти в каждой команде на Олимпиаде были россияне. Они заложники обстоятельств, но доказали, что мы первые»

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с «СЭ» мнением о выступлении выходцев из России в составе команд из других стран на Олимпиаде-2026.

«Наблюдал, что почти в каждой команде на Олимпиаде были ребята из России. Несмотря на то что они представляли Швейцарию, США и другие страны, они все равно наши спортсмены. Они заложники обстоятельств, были вынуждены выступать так. Но они доказали, что мы первые, и это большая гордость», — сказал Пригожин «СЭ».

В Олимпиаде в Милане в нейтральном статусе приняли участие 13 спортсменов из России, единственную медаль — серебро в спринтерской гонке завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

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