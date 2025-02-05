Бахмутов: «Трамп понимает значимость российского спорта на международной арене»

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов считает, что президент США Дональд Трамп может повлиять на допуск россиян на Олимпиаду в 2026 году.

«Надо всегда надеяться. Возможно, до Олимпиады нас допустят. На мой взгляд, положительные звоночки есть. Надо продолжать работать, трудиться, чтобы нас заметили, нас услышали и поняли. Как мы видим, Трамп серьезно к хоккею прикоснулся. Мы всё надеялись на Овечкина, а он и с Бобровским поручкался.

Можно сказать, что Трамп — наш слон. Он человек неспортивный, но он понимает значимость российского спорта на международной арене. НХЛ — чисто коммерческая лига, а Трамп — человек бизнеса. Поэтому у него и складывается этот пазл. У меня его телефона нет, но, может, ему кто-то подскажет, чтобы нас допустили до Олимпийских игр. Будем надеяться, что он проявит интерес к нашим», — цитирует Legalbet Бахмутова.