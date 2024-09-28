Губерниев считает, что российские биатлонисты и лыжники пропустят Олимпиаду

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» недопуск российских биатлонистов до участия в международном сезоне-2024/25.

«Международная федерация биатлона будет последней федерацией, которая допустит наших спортсменов. Предпоследней будут лыжники из FIS. Антироссийская позиция там сильна, там сплошные антироссийские настроения. Ничего хорошего в ближайшее время с точки зрения возвращения российского биатлона не предвидится. Нужно отдавать себе отчет, что чуда не произойдет. Думаю, что в полном составе лыжники и биатлонисты пропустят Олимпиаду. Может быть, у кого-то будет небольшой шанс, но думаю, что на 95 процентов туда никто не поедет», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев заявил, что российскому биатлону стоит продолжать развиваться вместе с белорусскими спортсменами.

«Выход один — продолжать развиваться с белорусами, развивать клубный биатлон в надежде, что приедут китайцы, может быть кого-то еще затащить, чтобы были международные соревнования хотя бы под клубной эгидой. В конце концов, хочу сказать всем болельщикам, что мы на «Матч ТВ» сделаем максимум, чтобы внутри страны биатлон развивать. Вместе с СБР, ассоциацией клубного биатлона покажем все гонки нынешнего сезона. Знаю, что болельщиков, которые продолжают смотреть биатлон, миллионы. Но на чудо о скорейшем возвращении надеяться не приходится. Надо реально смотреть на вещи. Повторюсь, биатлонистов допустят последними, а предпоследними будут лыжники», — добавил Губерниев.

Российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.