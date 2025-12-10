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10 декабря 2025, 20:28

Глава МОК Ковентри назвала успешным опыт допуска россиян в ответ на нападки украинца

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирсти Ковентри.
Фото Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что опыт допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх является успешным.

«Процесс, который шел перед Играми в Париже, был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить, у нас есть Джеймс Маклеод (директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами), мы ее рассмотрим. Наша рабочая группа принимает окончательное решение», — приводит РИА Новости ответ Ковентри на вопрос украинского журналиста о несоответствии российских спортсменов критериям.

Глава МОК Кирсти Ковентри призвала правительства не&nbsp;смешивать спорт и&nbsp;политику: выступление в&nbsp;Брюсселе.«Спортсмены из разных стран должны выступать без политического вмешательства». Что значат новые заявления главы МОК?

На данный момент на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо отобрались три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, и ски-альпинист Никита Филиппов.

10 декабря лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS. Также до олимпийской квалификации в нейтральном статусе была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

Савелий Коростелев.Мы ждали этого 1385 дней. Российские лыжники возвращаются на Кубок мира

Источник: РИА Новости
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Кирсти Ковентри

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