Глава МОК Ковентри назвала успешным опыт допуска россиян в ответ на нападки украинца

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что опыт допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх является успешным.

«Процесс, который шел перед Играми в Париже, был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить, у нас есть Джеймс Маклеод (директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами), мы ее рассмотрим. Наша рабочая группа принимает окончательное решение», — приводит РИА Новости ответ Ковентри на вопрос украинского журналиста о несоответствии российских спортсменов критериям.

На данный момент на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо отобрались три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, и ски-альпинист Никита Филиппов.

10 декабря лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS. Также до олимпийской квалификации в нейтральном статусе была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.