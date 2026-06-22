Глава Минспорта Франции Феррари считает, что будущие Олимпиады могут остаться без настоящего снега

Министр спорта Франции Марина Феррари заявила, что из-за изменения климата зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в будущем могут столкнуться с дефицитом естественного снега.

«Из-за изменения климата нет уверенности в том, что будет выпадать достаточно снега. Нужно подумать, как мы можем в будущем производить снег, чтобы не отбирать воду у потребителей. Предстоит сделать многое, я думаю, в будущем мало какие страны смогут снова организовывать зимние Олимпиаду и Паралимпиаду, нам нужна новая модель для грядущих поколений», — цитирует Феррари Politico.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш говорил, что перед зимней Олимпиадой-2026 в Италии организаторы столкнулись с трудностями при производстве снега. Он связывал проблему с нехваткой финансирования.

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции с 1 по 17 февраля, Паралимпийские игры — с 8 по 17 марта.