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Глава Минспорта Франции Феррари считает, что будущие Олимпиады могут остаться без настоящего снега

Сергей Ярошенко

Министр спорта Франции Марина Феррари заявила, что из-за изменения климата зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в будущем могут столкнуться с дефицитом естественного снега.

«Из-за изменения климата нет уверенности в том, что будет выпадать достаточно снега. Нужно подумать, как мы можем в будущем производить снег, чтобы не отбирать воду у потребителей. Предстоит сделать многое, я думаю, в будущем мало какие страны смогут снова организовывать зимние Олимпиаду и Паралимпиаду, нам нужна новая модель для грядущих поколений», — цитирует Феррари Politico.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш говорил, что перед зимней Олимпиадой-2026 в Италии организаторы столкнулись с трудностями при производстве снега. Он связывал проблему с нехваткой финансирования.

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции с 1 по 17 февраля, Паралимпийские игры — с 8 по 17 марта.

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