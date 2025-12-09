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ОИ Милан Кортина 2026

9 декабря 2025, 12:32

Фетисов считает преждевременными разговоры об отказе игроков НХЛ от Олимпиады

Анастасия Пилипенко

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что говорить об отказе игроков НХЛ от участия в Олимпийских играх 2026 года пока рано.

«Сейчас рано говорить, откажутся ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде или нет. В любом случае решение будет не за МОК или международной федерацией, а именно за лигой, так как, по сути, она рулит всеми процессами по олимпийскому турниру. В последний момент они точно не смогут отказаться. Если это реально случится, то это произойдет заранее», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда на новой арене в Милане. За два месяца до Игр она до сих пор не готова. Сорваны все сроки — тестовый молодежный турнир, который планировалось провести здесь в декабре, перенесли на другую арену. Комиссар НХЛ Гэри выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду из-за проблем с&nbsp;ледовой ареной в&nbsp;Милане.НХЛ снова грозит бойкотом Олимпиады. Все из-за проблем с катком в Италии
Источник: ТАСС
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