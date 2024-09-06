Васильев ответил министру молодежи и спорта Украины: «Обычный популизм и сотрясение воздуха»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, заявившего, что Украина выработала план действий, чтобы не допустить Россию к Олимпийским играм в 2026 году.

«Думаю, что по этому поводу украинских спортивных чиновников будут спрашивать в последнюю очередь. После того, как закончится СВО, я надеюсь, что закончится в ближайшее время, все страны сядут за один круглый стол и просто договорятся. Как я уже сказал, Украину об этом спросят в последнюю очередь. Слова Матвея — это обычный популизм и сотрясание воздуха, создание инфоповода и так далее. Серьезно относиться к этому вообще не стоит», — сказал Васильев «СЭ».

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.

(Денис Сафронов)