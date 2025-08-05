Олимпиада
5 августа, 22:29

Дегтярев: «Обжалуем недопуск саночников в нейтральном статусе. Уже начали процесс в CAS»

Руслан Минаев

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев ответил на вопрос, почему международные федерации, отвечающие за зимние виды спорта, чаще отказывают россиянам в допуске на турниры.

— Дело в географии, — цитирует Дегтярева «Коммерсант». — В зимних федерациях традиционно сильное западноевропейское, скандинавское лобби. Посмотрите, у Международной федерации санного спорта президент Эйнарс Фогелис — латыш. На июньском конгрессе руководство вело себя абсолютно некорректно. Даже в МОК мне откровенно признавались: то, что устроили саночники, — безобразие. Даже в нейтральном статусе не допустили наших атлетов.

— Вы собирались обжаловать недопуск в Спортивном арбитражном суде, так?

— Да, мы уже начали процесс в CAS. У нас высокие шансы на победу. Саночники могут выступить на Олимпийских играх, поборемся за них. И так будет с каждым, кто препятствует возвращению наших спортсменов. Засудим всех, адвокаты в Швейцарии работают день и ночь. В Лозанне мы встречались, все указания даны.

Михаил Дегтярев.«Встречался с членами МОК, всем разъяснил позицию. Поэтому испытываю осторожный оптимизм». Интервью Дегтярева

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: Коммерсант
  • Kosta71

    ух ты,какой бравый. и так будет с каждым,нарушающим нормы международного права. запомни,дегтярев - никто тебя никуда не пустит. с саночниками вместе.

    05.08.2025

    • Васильев назвал Баха главным вредителем Международного олимпийского движения

    Заместитель комиссара НХЛ подтвердил участие игроков лиги в Олимпиаде-2026

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

