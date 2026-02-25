Дегтярев: «На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль»

Министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев выразил уверенность, что все российские спортсмены — участники Олимпиады-2026 станут медалистами на следующих Играх.

На соревнованиях в Италии в нейтральном статусе выступили 13 россиян, единственную медаль — серебро в спринте взял ски-альпинист Никита Филиппов. Дегтярев отметил, что старался поговорить со всеми.

«На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль, — цитирует РИА Новости Дегтярева. — Фигуристы наши молодцы, лыжники молодцы. Савелий Коростелев провел великолепную гонку, и Даша Непряева. И конькобежцы наши молодцы. Все будут медалистами».

Следующие зимние Игры пройдут в феврале 2030 года во Французских Альпах.

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