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Церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026 началась в Вероне

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press

В Вероне в амфитеатре «Арена ди Верона» началась церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр-2026.

Эта Арена в 2000 году была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые в истории зимних Игр церемония закрытия проходит в таком месте.

Церемония будет состоять из официальной части и шоу. Во время официальной части пройдет парад атлетов, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам зимних Игр, которые состоятся в 2030 году во французских Альпах, а также погашение олимпийского огня.

Российские спортсмены, выступающие в Италии в нейтральном статусе, примут участие в общем параде олимпийцев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии закрытия Игр.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2026: онлайн-трансляция.Церемония закрытия Олимпиады 2026: Италия прощается с Играми. Онлайн-трансляция

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