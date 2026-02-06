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Церемония открытия Олимпиады 2026: во сколько начнется и где смотреть

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоится 6 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр пройдет в пятницу, 6 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Основные торжества примет стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут также в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо, Ливиньо. Впервые в истории будут установлены две чаши с олимпийским огнем: первая — в Милане на Арке Мира (Триумфальной арке), вторая — в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 в&nbsp;Милане: смотреть трансляцию онлайн 6&nbsp;февраля.Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: чем удивит Италия? Онлайн-трансляция

Темой постановки названа Armonia (гармония по-итальянски). На церемонии выступят итальянский тенор Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери, итальянская певица Лаура Паузини и другие мировые звезды. За организацию отвечает группа компаний Balich Wonder Studio, разрабатывающая программу для Игр-2014 в Сочи.

В России церемонию открытия и все соревнования Олимпиады 2026 показывает онлайн-кинотеатр Okko (на бесплатной основе при наличии регистрации).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр в Милане. Последние новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет и другая актуальная информация доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

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