Церемония открытия Олимпиады 2026: во сколько начнется и где смотреть

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр пройдет в пятницу, 6 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Основные торжества примет стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут также в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо, Ливиньо. Впервые в истории будут установлены две чаши с олимпийским огнем: первая — в Милане на Арке Мира (Триумфальной арке), вторая — в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона.

Темой постановки названа Armonia (гармония по-итальянски). На церемонии выступят итальянский тенор Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери, итальянская певица Лаура Паузини и другие мировые звезды. За организацию отвечает группа компаний Balich Wonder Studio, разрабатывающая программу для Игр-2014 в Сочи.

В России церемонию открытия и все соревнования Олимпиады 2026 показывает онлайн-кинотеатр Okko (на бесплатной основе при наличии регистрации).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр в Милане. Последние новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет и другая актуальная информация доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.