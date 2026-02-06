Церемония открытия Олимпиады 2026: кто понесет флаги стран на параде участников
Торжественная церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Начало мероприятия запланировано на 20:00 по центральноевропейскому времени, в 22:00 — по московскому.
В параде наций на церемонии открытия Олимпиады в Милане примут участие спортсмены из более чем 90 стран, что станет рекордом для зимних Игр. По традиции шествие делегаций откроет Греция, а завершит сборная страны-хозяйки — Италии.
Церемония открытия, тема которой — «Гармония», объединит спорт, искусство и технологии с одной стороны, а с другой — ценности мира, устойчивого развития и человечности. Парад спортсменов — один из ключевых элементов, представлять свою страну и команду будут по два знаменосца (могут быть исключения).
Трансляции зимних Олимпийских игр-2026 на Россию ведет онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии открытия Олимпиады, также вас ждут онлайны каждого дня соревнований Игр в Милане и Кортине.
Знаменосцы некоторых стран на церемонии открытия Олимпиады-2026
Армения: Карина Акопова* (фигурное катание), Никита Рахманин* (фигурное катание)
Австрия: Анна Гассер (сноуборд), Беньямин Карл (сноуборд)
Азербайджан: Анастасия Алина Папатома Параскеведу* (горнолыжный спорт), Владимир Литвинцев* (фигурное катание)
Германия: Катарина Шмид (прыжки на лыжах с трамплина), Леон Драйзайтль (хоккей)
Грузия: Диана Дэвис* (фигурное катание), Лука Берулава* (фигурное катание)
Великобритания: Брэд Холл (бобслей), Лайла Фир (фигурное катание)
Канада: Мариэль Томпсон (фристайл), Микаэль Кингсбери (фристайл)
Казахстан: Аяулум Амренова (фристайл), Денис Никиша (шорт-трек)
Китай: Чжан Чутун (шорт-трек), Нин Чжунъянь (конькобежный спорт)
Киргизия: Артур Сапарбеков (лыжные гонки)
Израиль: Мария Сенюк* (фигурное катание), Джаред Файерстоун (скелетон)
Италия: Арианна Фонтана (шорт-трек), Федерика Бриньоне (горнолыжный спорт), Федерико Пеллегрино (лыжные гонки), Амос Мозанер (керлинг)
Латвия: Дзенифера Германе (горнолыжный спорт), Каспарс Даугавиньш (хоккей)
Литва: Эллисон Рид (фигурное катание), Саулюс Амбрулявичюс (фигурное катание)
Молдавия: Елизавета Хлусович* (лыжные гонки), Юлиан Лучин (лыжные гонки)
Нидерланды: Кимберли Бос (скелетон), Йенс вант Вут (шорт-трек)
Норвегия: Кайса Викхофф Ли (горнолыжный спорт), Педер Конгсхауг (конькобежный спорт)
Польша: Наталья Червонка (конькобежный спорт), Камиль Стох (прыжки на лыжах с трамплина)
Словакия: Виктория Чернянска (бобслей), Томаш Татар (хоккей)
США: Эрин Джексон (конькобежный спорт), Фрэнк Дель Дука (бобслей)
Чехия: Лучие Харватова (биатлон), Давид Пастрняк (хоккей)
Эстония: Йоханна Талихярм (биатлон), Мартен Лийв (конькобежный спорт)
Узбекистан: Даниил Эйбог* (конькобежный спорт)
Украина: Елизавета Сидорко (конькобежный спорт), Владислав Гераскевич (скелетон)
Финляндия: Криста Пярмякоски (лыжные гонки), Микко Лехтонен (хоккей)
Франция: Хлоя Треспеш (сноуборд), Клеман Ноэль (горнолыжный спорт)
Южная Корея: Пак Чи У (конькобежный спорт), Ча Джунхван (фигурное катание)
Япония: Томита Сэна (сноуборд), Морисигэ Ватару (конькобежный спорт)
* Бывшие россияне.