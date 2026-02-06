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Церемония открытия Олимпиады 2026: кто понесет флаги стран на параде участников

В Милане пройдет церемония открытия зимней Олимпиады-2026
Дмитрий Сомов
Фото Getty Images

Торжественная церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Начало мероприятия запланировано на 20:00 по центральноевропейскому времени, в 22:00 — по московскому.

В параде наций на церемонии открытия Олимпиады в Милане примут участие спортсмены из более чем 90 стран, что станет рекордом для зимних Игр. По традиции шествие делегаций откроет Греция, а завершит сборная страны-хозяйки — Италии.

Церемония открытия, тема которой — «Гармония», объединит спорт, искусство и технологии с одной стороны, а с другой — ценности мира, устойчивого развития и человечности. Парад спортсменов — один из ключевых элементов, представлять свою страну и команду будут по два знаменосца (могут быть исключения).

Трансляции зимних Олимпийских игр-2026 на Россию ведет онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии открытия Олимпиады, также вас ждут онлайны каждого дня соревнований Игр в Милане и Кортине.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 в&nbsp;Милане: смотреть трансляцию онлайн 6&nbsp;февраля.Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: чем удивит Италия? Онлайн-трансляция

Знаменосцы некоторых стран на церемонии открытия Олимпиады-2026

Армения: Карина Акопова* (фигурное катание), Никита Рахманин* (фигурное катание)

Австрия: Анна Гассер (сноуборд), Беньямин Карл (сноуборд)

Азербайджан: Анастасия Алина Папатома Параскеведу* (горнолыжный спорт), Владимир Литвинцев* (фигурное катание)

Германия: Катарина Шмид (прыжки на лыжах с трамплина), Леон Драйзайтль (хоккей)

Грузия: Диана Дэвис* (фигурное катание), Лука Берулава* (фигурное катание)

Великобритания: Брэд Холл (бобслей), Лайла Фир (фигурное катание)

Канада: Мариэль Томпсон (фристайл), Микаэль Кингсбери (фристайл)

Казахстан: Аяулум Амренова (фристайл), Денис Никиша (шорт-трек)

Китай: Чжан Чутун (шорт-трек), Нин Чжунъянь (конькобежный спорт)

Киргизия: Артур Сапарбеков (лыжные гонки)

Израиль: Мария Сенюк* (фигурное катание), Джаред Файерстоун (скелетон)

Италия: Арианна Фонтана (шорт-трек), Федерика Бриньоне (горнолыжный спорт), Федерико Пеллегрино (лыжные гонки), Амос Мозанер (керлинг)

Латвия: Дзенифера Германе (горнолыжный спорт), Каспарс Даугавиньш (хоккей)

Литва: Эллисон Рид (фигурное катание), Саулюс Амбрулявичюс (фигурное катание)

Молдавия: Елизавета Хлусович* (лыжные гонки), Юлиан Лучин (лыжные гонки)

Нидерланды: Кимберли Бос (скелетон), Йенс вант Вут (шорт-трек)

Норвегия: Кайса Викхофф Ли (горнолыжный спорт), Педер Конгсхауг (конькобежный спорт)

Польша: Наталья Червонка (конькобежный спорт), Камиль Стох (прыжки на лыжах с трамплина)

Словакия: Виктория Чернянска (бобслей), Томаш Татар (хоккей)

США: Эрин Джексон (конькобежный спорт), Фрэнк Дель Дука (бобслей)

Чехия: Лучие Харватова (биатлон), Давид Пастрняк (хоккей)

Эстония: Йоханна Талихярм (биатлон), Мартен Лийв (конькобежный спорт)

Узбекистан: Даниил Эйбог* (конькобежный спорт)

Украина: Елизавета Сидорко (конькобежный спорт), Владислав Гераскевич (скелетон)

Финляндия: Криста Пярмякоски (лыжные гонки), Микко Лехтонен (хоккей)

Франция: Хлоя Треспеш (сноуборд), Клеман Ноэль (горнолыжный спорт)

Южная Корея: Пак Чи У (конькобежный спорт), Ча Джунхван (фигурное катание)

Япония: Томита Сэна (сноуборд), Морисигэ Ватару (конькобежный спорт)

* Бывшие россияне.

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