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Зимняя Олимпиада

ОИ Милан Кортина 2026

21 января, 11:13

Белорусским фристайлисткам Деруго и Адрияновой выдали олимпийские лицензии

Павел Лопатко

Еще двум белорусским спортсменкам были выданы лицензии для участия в Олимпийских играх-2026 — фристайлисткам Анне Деруго и Анастасии Андрияновой, сообщает Telegram-канал «Спорт Беларуси».

По данным источника, решение было принято после того, как ряд национальных сборных отказались от выделенных квот, и Международный олимпийский комитет (МОК) счел недостаточным представительство Белоруссии лишь в лице чемпионки Олимпиады-2018 Анны Гуськовой.

Также страну на Олимпиаде представят Марина Зуева (конькобежный спорт), Мария Шканова (горнолыжный спорт), Виктория Сафонова (фигурное катание) и Анна Королева (лыжные гонки).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Источник: Telegram-канал «Спорт Беларуси»
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