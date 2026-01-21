Белорусским фристайлисткам Деруго и Адрияновой выдали олимпийские лицензии

Еще двум белорусским спортсменкам были выданы лицензии для участия в Олимпийских играх-2026 — фристайлисткам Анне Деруго и Анастасии Андрияновой, сообщает Telegram-канал «Спорт Беларуси».

По данным источника, решение было принято после того, как ряд национальных сборных отказались от выделенных квот, и Международный олимпийский комитет (МОК) счел недостаточным представительство Белоруссии лишь в лице чемпионки Олимпиады-2018 Анны Гуськовой.

Также страну на Олимпиаде представят Марина Зуева (конькобежный спорт), Мария Шканова (горнолыжный спорт), Виктория Сафонова (фигурное катание) и Анна Королева (лыжные гонки).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.