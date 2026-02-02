38 россиян выступят за иностранные сборные на Олимпиаде-2026

Согласно подсчетам «СЭ», на Олимпийских играх в Италии выступят 38 спортсменов, родившихся на территории РФ и/или выступавших за сборную России, — помимо 13 нейтральных россиян.



Они представят 19 стран (включая Белоруссию, которая также выступает в нейтральном статусе), самой «российской» делегацией будет Грузия — в ней пять экс-россиян. По четыре человека в командах Молдавии, Казахстана и Польши.



Полный список россиян в иностранных сборных на Олимпиаде-2026:

Австралия

Анастасия Голубева (фигурное катание)

Азербайджан

Владимир Литвинцев (фигурное катание)

Анастасия Алина Папатома Параскеведу (горнолыжный спорт)

Армения

Карина Акопова (фигурное катание)

Никита Рахманин (фигурное катание)

Белоруссия

Виктория Сафонова (фигурное катание)

Мария Шканова (горнолыжный спорт)

Венгрия

Мария Павлова (фигурное катание)

Алексей Святченко (фигурное катание)

Германия

Никита Володин (фигурное катание)

Грузия

Лука Берулава (фигурное катание)

Анастасия Губанова (фигурное катание)

Диана Дэвис (фигурное катание)*

Анастасия Метелкина (фигурное катание)

Глеб Смолкин (фигурное катание)

Израиль

Мария Сенюк (фигурное катание)

Испания

Асаф Казимов (фигурное катание)

Казахстан

Елизавета Голубева (конькобежный спорт)

Софья Самоделкина (фигурное катание)

Кристина Силаева (конькобежный спорт)

Александра Скороходова (горнолыжный спорт)

Молдавия

Павел Магазеев (биатлон)

Максим Макаров (биатлон)

Алина Стремоус (биатлон)

Елизавета Хлусович (лыжные гонки)

Нидерланды

Дарья Данилова (фигурное катание)

Польша

Екатерина Куракова (фигурное катание)

Владимир Самойлов (фигурное катание)

Владимир Семирунний (конькобежный спорт)

Юлия Щетинина (фигурное катание)

Румыния

Анастасия Толмачева (биатлон)

Дмитрий Шамаев (биатлон)

Словакия

Анастасия Кузьмина (биатлон)

Украина

Елизавета Ноприенко (лыжные гонки)

Узбекистан

Даниил Ейбог (шорт-трек)

Франция

Павел Ковалев (фигурное катание)

Евгения Лопарева (фигурное катание)

Южная Корея

Екатерина Аввакумова (биатлон)

*Родилась на территории США, но выступала за сборную России.