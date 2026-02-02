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2 февраля, 20:00

38 россиян выступят за иностранные сборные на Олимпиаде-2026

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фото Global Look Press

Согласно подсчетам «СЭ», на Олимпийских играх в Италии выступят 38 спортсменов, родившихся на территории РФ и/или выступавших за сборную России, — помимо 13 нейтральных россиян.

Они представят 19 стран (включая Белоруссию, которая также выступает в нейтральном статусе), самой «российской» делегацией будет Грузия — в ней пять экс-россиян. По четыре человека в командах Молдавии, Казахстана и Польши.

Полный список россиян в иностранных сборных на Олимпиаде-2026:

Австралия

  • Анастасия Голубева (фигурное катание)

Азербайджан

  • Владимир Литвинцев (фигурное катание)
  • Анастасия Алина Папатома Параскеведу (горнолыжный спорт)

Армения

  • Карина Акопова (фигурное катание)
  • Никита Рахманин (фигурное катание)

Белоруссия

  • Виктория Сафонова (фигурное катание)
  • Мария Шканова (горнолыжный спорт)

Венгрия

  • Мария Павлова (фигурное катание)
  • Алексей Святченко (фигурное катание)

Германия

  • Никита Володин (фигурное катание)

Грузия

  • Лука Берулава (фигурное катание)
  • Анастасия Губанова (фигурное катание)
  • Диана Дэвис (фигурное катание)*
  • Анастасия Метелкина (фигурное катание)
  • Глеб Смолкин (фигурное катание)

Израиль

  • Мария Сенюк (фигурное катание)

Испания

  • Асаф Казимов (фигурное катание)

Казахстан

  • Елизавета Голубева (конькобежный спорт)
  • Софья Самоделкина (фигурное катание)
  • Кристина Силаева (конькобежный спорт)
  • Александра Скороходова (горнолыжный спорт)

Молдавия

  • Павел Магазеев (биатлон)
  • Максим Макаров (биатлон)
  • Алина Стремоус (биатлон)
  • Елизавета Хлусович (лыжные гонки)

Нидерланды

  • Дарья Данилова (фигурное катание)

Польша

  • Екатерина Куракова (фигурное катание)
  • Владимир Самойлов (фигурное катание)
  • Владимир Семирунний (конькобежный спорт)
  • Юлия Щетинина (фигурное катание)

Румыния

  • Анастасия Толмачева (биатлон)
  • Дмитрий Шамаев (биатлон)

Словакия

  • Анастасия Кузьмина (биатлон)

Украина

  • Елизавета Ноприенко (лыжные гонки)

Узбекистан

  • Даниил Ейбог (шорт-трек)

Франция

  • Павел Ковалев (фигурное катание)
  • Евгения Лопарева (фигурное катание)

Южная Корея

  • Екатерина Аввакумова (биатлон)

*Родилась на территории США, но выступала за сборную России.

Анастасия Губанова, Анастасия Кузьмина и&nbsp;Владимир Семирунний.38 бывших соотечественников. «СЭ» отыскал всех россиян на Олимпиаде-2026
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