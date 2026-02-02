38 россиян выступят за иностранные сборные на Олимпиаде-2026
Согласно подсчетам «СЭ», на Олимпийских играх в Италии выступят 38 спортсменов, родившихся на территории РФ и/или выступавших за сборную России, — помимо 13 нейтральных россиян.
Они представят 19 стран (включая Белоруссию, которая также выступает в нейтральном статусе), самой «российской» делегацией будет Грузия — в ней пять экс-россиян. По четыре человека в командах Молдавии, Казахстана и Польши.
Полный список россиян в иностранных сборных на Олимпиаде-2026:
Австралия
- Анастасия Голубева (фигурное катание)
Азербайджан
- Владимир Литвинцев (фигурное катание)
- Анастасия Алина Папатома Параскеведу (горнолыжный спорт)
Армения
- Карина Акопова (фигурное катание)
- Никита Рахманин (фигурное катание)
Белоруссия
- Виктория Сафонова (фигурное катание)
- Мария Шканова (горнолыжный спорт)
Венгрия
- Мария Павлова (фигурное катание)
- Алексей Святченко (фигурное катание)
Германия
- Никита Володин (фигурное катание)
Грузия
- Лука Берулава (фигурное катание)
- Анастасия Губанова (фигурное катание)
- Диана Дэвис (фигурное катание)*
- Анастасия Метелкина (фигурное катание)
- Глеб Смолкин (фигурное катание)
Израиль
- Мария Сенюк (фигурное катание)
Испания
- Асаф Казимов (фигурное катание)
Казахстан
- Елизавета Голубева (конькобежный спорт)
- Софья Самоделкина (фигурное катание)
- Кристина Силаева (конькобежный спорт)
- Александра Скороходова (горнолыжный спорт)
Молдавия
- Павел Магазеев (биатлон)
- Максим Макаров (биатлон)
- Алина Стремоус (биатлон)
- Елизавета Хлусович (лыжные гонки)
Нидерланды
- Дарья Данилова (фигурное катание)
Польша
- Екатерина Куракова (фигурное катание)
- Владимир Самойлов (фигурное катание)
- Владимир Семирунний (конькобежный спорт)
- Юлия Щетинина (фигурное катание)
Румыния
- Анастасия Толмачева (биатлон)
- Дмитрий Шамаев (биатлон)
Словакия
- Анастасия Кузьмина (биатлон)
Украина
- Елизавета Ноприенко (лыжные гонки)
Узбекистан
- Даниил Ейбог (шорт-трек)
Франция
- Павел Ковалев (фигурное катание)
- Евгения Лопарева (фигурное катание)
Южная Корея
- Екатерина Аввакумова (биатлон)
*Родилась на территории США, но выступала за сборную России.
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