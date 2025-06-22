Олимпиада
22 июня, 16:34

Саночница Иванова допустила, что Олимпиада-2022 станет последней в ее карьере.

Сергей Ярошенко

Российская саночница Татьяна Иванова допустила, что Олимпиада-2022 в Пекине станет последней в ее карьере.

«Согласна ли я ждать еще почти пять лет, чтобы выступить на Олимпийских играх? У меня уже была похожая ситуация, когда я не была допущена на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее. Я тогда еще шутила, что у всех олимпийский цикл длится четыре года, а у меня восемь. Мне кажется, я не готова ждать еще раз так долго, как когда-то мне пришлось уже это делать. Но посмотрим, как все будет в дальнейшем складываться. Сейчас я не хочу заявлять о завершении своей спортивной карьеры, потому что допускаю свое возвращение в санный спорт и немного тренируюсь», — цитирует Иванову ТАСС.

18 июня Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за недопуск российских спортсменов к участию в олимпийских квалификациях и основной части соревнований Игр 2026 года. Россию поддержали 7 из 32 голосовавших делегатов.

Ранее МОК не допустил Иванову к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря на то что Спортивный арбитражный суд не нашел оснований считать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

34-летняя Иванова выступала на Олимпиадах в 2010, 2014 и 2022 годах. На счету российской спортсменки серебро Игр-2014 в командной гонке и бронза личного турнира Олимпиады-2022. Также она является чемпионкой мира 2019 года и восьмикратной чемпионка Европы.

Источник: ТАСС
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
