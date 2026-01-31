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ОИ Милан Кортина 2026

31 января, 09:00

Санный спорт (сани), Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований

Соревнования по санному спорту на Олимпиаде пройдут с 4 по 12 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Соревнования по санному спорту на Олимийских играх-2026 будут проходить с 4 по 12 февраля в санно-бобслейном центре в Кортине-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 5 комплектов наград. Медали присуждаются в следующих дисциплинах: индивидуальные соревнования мужчин, мужские двойки, соревнования женщин, женские двойки, эстафета.

Всего к соревнованиям допускается 106 спортсменов: 59 мужчин и 47 женщин. Каждый НОК может выставить команду из 6 спортсменов. У России — по одному спортсмену у мужчин и женщин, Павел Репилов и Дарья Олесик. Россияне могут стартовать лишь в индивидуальных дисциплинах.

Соревнования по санному спорту на Олимпиаде 2026

7 февраля (суббота)

19.00. Мужчины, сани-одиночки, 1-й заезд

20.32. Мужчины, сани-одиночки, 2-й заезд

8 февраля (воскресенье)

19.00. Мужчины, сани-одиночки, 3-й заезд

20.31. Мужчины, сани-одиночки, 4-й заезд (финал)

9 февраля (понедельник)

19.00. Женщины, сани-одиночки, 1-й заезд

20.32. Женщины, сани-одиночки, 2-й заезд

10 февраля (вторник)

19.00. Женщины, сани-одиночки, 3-й заезд

20.41. Женщины, сани-одиночки, 4-й заезд (финал)

11 февраля (среда)

19.00. Женщины, сани-двойки, 1-й заезд

19.48. Мужчины, сани-двойки, 1-й заезд

20.48. Женщины, сани-двойки, 2-й заезд (финал)

21.37. Мужчины, сани-двойки, 2-й заезд (финал)

12 февраля (четверг)

20.30. Командная эстафета, финал

Время — московское.

Следить за подробным расписанием можно в разделе санного спорта на нашем сайте, а за последними новостями и результатами соревнований — в разделе Олимпиады на сайте «СЭ».

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо и областях Венето и Ломбардия.

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санный спорт

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