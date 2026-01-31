Санный спорт (сани), Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований
Соревнования по санному спорту на Олимийских играх-2026 будут проходить с 4 по 12 февраля в санно-бобслейном центре в Кортине-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 5 комплектов наград. Медали присуждаются в следующих дисциплинах: индивидуальные соревнования мужчин, мужские двойки, соревнования женщин, женские двойки, эстафета.
Всего к соревнованиям допускается 106 спортсменов: 59 мужчин и 47 женщин. Каждый НОК может выставить команду из 6 спортсменов. У России — по одному спортсмену у мужчин и женщин, Павел Репилов и Дарья Олесик. Россияне могут стартовать лишь в индивидуальных дисциплинах.
Соревнования по санному спорту на Олимпиаде 2026
7 февраля (суббота)
19.00. Мужчины, сани-одиночки, 1-й заезд
20.32. Мужчины, сани-одиночки, 2-й заезд
8 февраля (воскресенье)
19.00. Мужчины, сани-одиночки, 3-й заезд
20.31. Мужчины, сани-одиночки, 4-й заезд (финал)
9 февраля (понедельник)
19.00. Женщины, сани-одиночки, 1-й заезд
20.32. Женщины, сани-одиночки, 2-й заезд
10 февраля (вторник)
19.00. Женщины, сани-одиночки, 3-й заезд
20.41. Женщины, сани-одиночки, 4-й заезд (финал)
11 февраля (среда)
19.00. Женщины, сани-двойки, 1-й заезд
19.48. Мужчины, сани-двойки, 1-й заезд
20.48. Женщины, сани-двойки, 2-й заезд (финал)
21.37. Мужчины, сани-двойки, 2-й заезд (финал)
12 февраля (четверг)
20.30. Командная эстафета, финал
Время — московское.
Следить за подробным расписанием можно в разделе санного спорта на нашем сайте, а за последними новостями и результатами соревнований — в разделе Олимпиады на сайте «СЭ».
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо и областях Венето и Ломбардия.