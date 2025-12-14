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ОИ Милан Кортина 2026

14 декабря 2025, 17:40

Российские саночники прилетели в США на отборочный этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Сергей Ярошенко

Российские саночники прилетели в Нью-Йорк на этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде, который является квалификационным этапом на Олимпийские игры 2026 года, сообщает начальник команды Артем Петраков.

«Команда прибыла в Америку, перелет был долгим, но спортсмены перенесли его хорошо. Сейчас саночники и тренеры отправятся в Лейк-Плэсид, где в четверг стартует очередной этап Кубка мира. Согласно расписанию этапа, завтра их ждет осмотр трассы, а во вторник пройдет первая официальная тренировка», — приводит слова Петракова ТАСС.

Ранее из-за длительного процесса оформления виз в США россияне пропустили первый этап Кубка мира, который проходил с 11 по 13 декабря в Парк-Сити.

К участию в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе были допущены София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ТАСС
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