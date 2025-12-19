Российские саночники отобрались в финальную часть этапа Кубка мира в США

В Федерации санного спорта России (ФССР) сообщили, что российские саночники Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов отобрались в финальную часть этапа Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

«На Кубке наций в Лейк-Плэсиде Дарья Олесик заняла четвертое место, Матвей Пересторонин — третье. Оба этих спортсмена, как и Павел Репилов, ставший 15-м, успешно решили задачу и выступят на этапе Кубка мира», — сказал собеседник ТАСС.

Кубок наций проводится за день до первого соревновательного дня этапа Кубка мира. В нем принимают участие саночники, имеющие недостаточное количество баллов для автоматического попадания на этапы Кубка мира. По итогам Кубка наций идет добор на этап Кубка мира: 18 лучших присоединятся к 12 спортсменам, автоматически включенным в список участников.

Этап Кубка мира в США является квалификационным стартом на Олимпиаду-2026. Он пройдет с 19 по 20 декабря. Российские саночники выступят на нем в нейтральном статусе.