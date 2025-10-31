Репилов о решении CAS о допуске российских саночников: «Радоваться не особо нужно»

Российский саночник, трехкратный чемпион мира Роман Репилов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам. 31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«За все это время я научился тому, что, пока не приедем куда-то и не встанем перед трассой, радоваться не особо нужно, буду к этому спокойно относиться, — цитирует Репилова ТАСС. — Потому что есть много но. Не понимаю, по каким критериям они будут допускать, что нужно будет подписывать и так далее».

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.