Олимпиада 2026
Санный спорт
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Санный спорт

ОИ Милан Кортина 2026

31 октября 2025, 18:44

Репилов о решении CAS о допуске российских саночников: «Радоваться не особо нужно»

Анастасия Пилипенко

Российский саночник, трехкратный чемпион мира Роман Репилов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам. 31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«За все это время я научился тому, что, пока не приедем куда-то и не встанем перед трассой, радоваться не особо нужно, буду к этому спокойно относиться, — цитирует Репилова ТАСС. —  Потому что есть много но. Не понимаю, по каким критериям они будут допускать, что нужно будет подписывать и так далее».

CAS постановил допустить российских саночников до&nbsp;международных соревнований.CAS допустил российских саночников до международных соревнований. Смогут ли они выступить на Олимпиаде в Италии?

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по санному спорту
Роман Репилов

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Болельщик пронес флаг России на церемонию открытия Олимпиады-2026
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе Олимпиады-2026
Нападение подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе. Что известно
ЦСКА на пороге усиления обороны. Армейцы вступили в битву с таинственным саудовским клубом за бразильца
Фигуристу Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе Олимпиады-2026
Маск объединил SpaceX и xAI перед IPO и стал первым человеком с состоянием в $800 млрд. Что может пойти не так
Популярное видео
Квартальнов видит выход
Квартальнов видит выход
Лыжные гонки, скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свищев о решении CAS о допуске российских саночников: «Это позитивное и важное решение»

Министр спорта РФ Дегтярев назвал важным прецедентом решение CAS по российским саночникам

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости